Sfârşitul tragic al unei românce în vârstă de 23 de ani şochează Italia. Tânăra a fost omorâtă de iubitul ei, care a sunat apoi la Poliţie să anunţe crima. Anchetatorii nu l-au mai găsit în viaţă nici pe el. Tragedia a avut loc la doar câteva ore după ce sute de oameni din localitatea unde locuia românca au marcat Ziua Mondială pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

Primele investigații ale poliției arată că Miruna a fost lovită mortal cu halterele folosite de iubitul ei, un italian.

Imediat după crimă, bărbatul a sunat la 112. A spus ce a făcut şi a anunţat că îşi va pune singur capăt zilelor, apoi a închis. S-a urcat în maşină şi a condus 70 de kilometri, până la un viaduct de pe autostrada A1, unde a incendiat vehiculul. Apoi, s-a sinucis.

Apropiaţii sunt în stare de şoc. Nu au bănuit nicio clipă cum se va sfârşi povestea de dragoste dintre româncă şi italian.

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"Era un băiat liniştit, care mergea la muncă, nu am bănuit niciodată nimic", spun vecinii.

Comunitatea este în doliu după moartea româncei

Crima a avut loc la câteva ore după ce zeci de persoane din localitatea din apropiere de Pisa marcaseră Ziua Mondială pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

"Administrația noastră s-a angajat de ani de zile în lupta mpotriva femicidului. Comunitatea noastră este uluită și nu poate înțelege ce s-a întâmplat, ne pare foarte rău", explică Nicola Tesi, primar Ponte Buggianese.

Comunitatea, care este în doliu după moartea româncei, a inaugurat două bănci roşii ca un omagiu adus victimei şi pentru a trage un semnal de alarmă în privinţa violenţei împotriva femeilor.