O jurnalistă BBC, care relatează despre războiul din Ucraina, a ajuns să investigheze una dintre cele mai dureroase povești ale propriei vieți. Anastasiya Gribanova și-a pierdut tatăl și ambii bunici în timpul luptelor din regiunea Donețk. Tragedia i-a destrămat familia, după ce mama sa a acuzat armata ucraineană că ar fi responsabilă pentru moartea celor trei. Hotărâtă să afle adevărul, ea a început propria investigație, iar mărturiile localnicilor au scos la iveală o realitate mult mai complicată.

O jurnalistă BBC caută adevărul despre moartea familiei sale în Ucraina. Mama ei acuză armata lui Zelenski - Arhiva familiei/bbc

În februarie 2025, Anastasiya Gribanova a primit un mesaj care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna: „Bunica, bunicul și Serezha nu mai sunt. Acum nu a mai rămas nimeni”, i-a scris mama sa.

Tatăl și bunicii jurnalistei locuiau în Dachne, un sat din estul Ucrainei, aflat în regiunea Donețk. Localitatea, care număra câteva sute de locuitori, devenise scena unor lupte între forțele ruse și cele ucrainene.

Durerea pierderii celor trei membri ai familiei a fost amplificată de acuzațiile mamei sale. Femeia, născută în Siberia și susținătoare a Rusiei încă de la începutul invaziei din februarie 2022, considera că militarii ucraineni sunt vinovați pentru tragedie.

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Cele două au încetat să mai vorbească.

Războiul afectase și relația Anastasiyiei cu sora sa, Sasha, stabilită la Moscova împreună cu familia. Refuzul acesteia de a se poziționa de partea uneia dintre tabere, încă de la începutul conflictului, a determinat-o pe jurnalistă să întrerupă orice legătură cu ea.

La aproape un an de la moartea tatălui lor, Sasha i-a trimis pe neașteptate un mesaj. Cele două au început să depene amintiri din copilărie, iar resentimentele au lăsat treptat locul dorului și durerii comune.

Anastasiya a înțeles că, indiferent de convingerile lor, amândouă sufereau la fel de mult în urma pierderii tatălui.

Încurajată de sora sa, jurnalista a pornit în căutarea adevărului, hotărâtă să realizeze un documentar despre împrejurările în care tatăl și bunicii săi și-au pierdut viața. Cele două au decis însă să nu îi spună, pentru moment, nimic mamei lor.

Tatăl jurnalistei a fost îngropat într-o seră, în propria grădină

Investigația s-a dovedit extrem de dificilă. Satul Dachne se află sub controlul forțelor ruse, care au anunțat cucerirea localității pe 14 februarie 2025. Anastasiya nu se putea întoarce în siguranță în locul în care copilărise.

Prin intermediul grupurilor de mesagerie ale localnicilor, jurnalista a reușit să ia legătura cu un bărbat care îl văzuse pe tatăl său în ziua în care acesta a murit. Pe 26 ianuarie 2025, Serezha fusese rănit, potrivit martorului, în urma unui incident în care fusese implicată o dronă. Bărbatul îi ceruse vecinului să îi aducă o trusă de prim ajutor, susținând că rana nu era gravă. Când vecinul s-a întors, câteva ore mai târziu, l-a găsit fără viață.

Cu ajutorul altor doi localnici, acesta l-a îngropat într-o seră din grădină.

Investigația BBC nu a putut stabili dacă drona care l-a rănit pe tatăl Anastasiyiei aparținea forțelor ruse sau celor ucrainene. Jurnalista precizează însă că dronele rusești vizau frecvent localitatea în acea perioadă.

Mărturii tulburătoare despre moartea bunicilor

Circumstanțele în care și-au pierdut viața cei doi bunici sunt și mai greu de stabilit. După ce locuința lor fusese distrusă, bătrânii se refugiaseră într-o altă casă de pe aceeași stradă.

O vecină, a cărei identitate a fost protejată de BBC, a povestit că, în a doua jumătate a lunii ianuarie, doi militari au intrat pe proprietatea sa. Aceștia nu purtau însemne de identificare.

Unul dintre militari ar fi amenințat-o cu arma, în timp ce celălalt s-ar fi îndreptat către locuința în care se adăposteau bunicii jurnalistei. Speriată, femeia și-a părăsit casa pentru o noapte. Când s-a întors, a observat că ușa locuinței în care se aflau cei doi bătrâni era deschisă, în ciuda temperaturilor foarte scăzute. Ulterior, a aflat de la vecini că aceștia fuseseră găsiți morți.

O altă localnică a descris momentul în care a descoperit trupurile celor doi. Bunica se afla în pat, acoperită cu o pătură, în timp ce bunicul zăcea pe podea, într-o baltă de sânge.

Acuzații grave, fără dovezi directe

Majoritatea localnicilor cu care jurnalista a discutat consideră că soldații ucraineni i-ar fi ucis bunicii. Acuzațiile lor nu se bazează însă pe dovezi directe care să stabilească identitatea autorilor.

Investigația Anastasiyiei Gribanova scoate la iveală dificultatea stabilirii adevărului într-o zonă de război, în care accesul independent este limitat, iar mărturiile sunt adesea influențate de experiențele personale și de convingerile politice.

Pentru jurnalista BBC, războiul despre care relatează nu mai reprezintă doar un subiect profesional. Este conflictul care i-a distrus casa copilăriei, i-a luat trei dintre cele mai dragi persoane și a provocat o ruptură în propria familie.