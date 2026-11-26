Doliu în lumea muzicii. Andy Taylor, fostul chitarist al legendarei trupe Duran Duran, a murit la 65 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul de prostată. Artistul s-a stins acasă, înconjurat de familie, după ani întregi în care a înfruntat boala cu mult curaj. Vestea i-a îndurerat pe foştii colegi de trupă, iar artistul Simon Le Bon i-a transmis un mesaj sfâşietor: "Lasă un gol imens în inima mea. Nu se va închide niciodată".

"Andy s-a stins din viaţă în linişte, acasă, înconjurat de cei dragi, luni, 23 noiembrie", au scris aceştia într-un comunicat comun publicat pe contul de Instagram şi pe site-ul trupei. Avea 65 de ani.

Ultimii ani din viaţa lui Andy Taylor, marcaţi de lupta cu cancerul

"A înfruntat aceşti ultimi ani cu atât de mult curaj şi determinare. Nu a încetat să lupte până în ultima clipă, fără a-şi pierde vreodată dragostea de viaţă", a declarat soţia sa, Tracey, în comunicat, referindu-se la lupta lui împotriva cancerului de prostată.

Articolul continuă după reclamă

Membrii trupei, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes şi Roger Taylor, au lăudat la rândul lor "energia inepuizabilă" şi "eleganţa exuberantă" pe care el le-a adus trupei, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Modul său de a cânta a dat impuls pieselor care ne-au purtat în jurul lumii, iar cu un umor sec, egalat doar de perspectiva sa minunat de lipsită de sentimentalism şi realistă asupra vieţii, ne-a ţinut cu picioarele pe pământ şi i-a dat trupei acel caracter aparte pe parcursul anilor extraordinari care au urmat", au scris aceştia.

"Lasă un gol imens în inima mea, un gol care are forma lui Andy Taylor. Nu se va închide niciodată", a declarat solistul şi textierul trupei, Simon Le Bon.

Cum a ajuns chitarist în trupa Duran Duran

Andy Taylor a copilărit în nord-estul Angliei, lângă Newcastle. A început să cânte la chitară la 11 ani, evoluând alături de câteva trupe locale.

La 19 ani, în 1980, a luat trenul spre Birmingham, în centrul Angliei, după ce a citit un anunţ într-o revistă de muzică. Atunci a început aventura Duran Duran, un nume împrumutat de la unul dintre personajele din filmul "Barbarella".

La scurt timp după aceea, trupa a lansat single-ul "Planet Earth", iar succesul a continuat să crească.

Deşi Andy Taylor a fost mai puţin cunoscut decât Simon Le Bon, stilul său la chitară a contribuit din plin la conturarea sunetului distinctiv al acestei formaţii.

La începutul anilor 1980, trupa a legat hit după hit şi concert după concert. Întrebată care este trupa ei preferată, prinţesa Diana a răspuns: "Duran Duran!".

Anii de glorie ai trupei Duran Duran

Piesa "Save a Prayer" a fost un succes mondial. "Rio", "Hungry Like the Wolf" şi "Union of the Snake" s-au impus în topurile muzicale.

În 1983, Duran Duran a atins apogeul cu albumul "Seven and the Ragged Tiger". În 1985, trupa a semnat coloana sonoră pentru "A View to a Kill" (Perspectiva unei crime), unul dintre filmele din seria James Bond.

Însă, la mijlocul anilor 1980, au apărut disensiuni în cadrul trupei. Andy Taylor s-a implicat în alte proiecte. A revenit în formaţie în anul 2000 şi au înregistrat din nou împreună. Duran Duran a reuşit să revină în prim-planul scenei rock cu albumul "Astronaut", lansat în octombrie 2004.

În 2006, Andy Taylor a părăsit din nou trupa din cauza neînţelegerilor. Duran Duran a explicat atunci că există o "prăpastie de netrecut" şi că nu mai sunt "capabili să funcţioneze eficient împreună".

Momentul în care Andy a dezvăluit că suferea de cancer în stadiul 4

La sfârşitul anului 2022, includerea trupei Duran Duran în Rock and Roll Hall of Fame în Statele Unite trebuia să marcheze reunirea cu Andy Taylor. Însă, în timpul ceremoniei de decernare a premiului de la Los Angeles, Simon Le Bon a citit o scrisoare din partea lui Andy Taylor, în care acesta explica faptul că fusese diagnosticat cu cancer de prostată metastatic în stadiul 4 cu patru ani mai devreme.

Simon Le Bon a descris atunci vestea ca fiind devastatoare.

În martie 2023, trupa a anunţat, totuşi, un nou proiect, cu Andy Taylor la chitară pentru câteva piese.

Duran Duran a anunţat la jumătatea lunii noiembrie că toboşarul său, Roger Taylor, se retrage din formaţie din cauza agravării tinitusului. Acest anunţ a venit după un turneu în Regatul Unit şi Europa la care Andy Taylor nu a participat şi care s-a încheiat pe 6 noiembrie la Madrid.