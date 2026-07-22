Președintele Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio nu au în vedere să împiedice extrădarea fraților Tate în Regatul Unit, potrivit Axios . Cei doi influenceri controversați, asociați cu așa-numita "manosferă", sunt acuzați de viol și trafic de persoane.

Axios: Trump şi Rubio n-au de gând să oprească extrădarea fraţilor Tate în Marea Britanie - Profimedia

Andrew și Tristan Tate au făcut parte din coaliția de voci hipermasculine de pe rețelele sociale care l-au susținut pe Trump atunci când acesta a fost reales în 2024. Frații au afirmat că au legături cu doi dintre fiii lui Trump și s-au bucurat de sprijinul unor consilieri importanți ai acestuia.

Oficial și public, Trump și administrația sa au păstrat distanța față de frații Tate din cauza reputației lor compromițătoare.

"Statele Unite au un tratat de extrădare cu Regatul Unit, iar administrația intenționează să îl respecte în acest caz", a declarat pentru Axios un înalt oficial al administrației.

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Agenții federali americani i-au arestat pe frații Tate sâmbătă, la Miami, după ce autoritățile britanice au formulat 38 de noi acuzații privind infracțiuni sexuale, ceea ce ridică numărul total combinat al capetelor de acuzare împotriva lor la 59.

De asemenea, ei au fost inculpați separat în România, în 2023, pentru infracțiuni sexuale.

Rubio, "putere discreţionară exclusivă" în cazul fraţilor Tate

În documentele depuse în instanță, Departamentul de Justiție a precizat că Rubio are "putere discreționară exclusivă" de a bloca extrădarea lor în Regatul Unit, dacă apreciază că frații sunt persecutați din motive politice.

Persoanele familiarizate cu poziția lui Rubio spun că secretarul de stat, un catolic conservator care, în calitate de senator american, a militat pentru legi mai stricte împotriva traficului de persoane și pentru protejarea victimelor, nu este dispus să îi ajute pe frații Tate.

"Marco (n.r. Rubio) crede că tipii aceștia sunt niște ticăloși", a spus o sursă. "Dacă președintele îl contrazice, ceea ce nu cred că este probabil, atunci are o problemă."

O sursă familiarizată cu opiniile lui Trump a spus că președintele nu vrea să aibă nimic de-a face cu frații: "Frații Tate vor să pretindă că au fost responsabili pentru victoria președintelui din 2024, dar nu au făcut parte din strategia noastră, iar președintele nu îi cunoaște", a declarat un fost consilier al campaniei lui Trump.