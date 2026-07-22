O britanică a fost condamnată la 6 ani de închisoare în Hong Kong. A acuzat un bărbat de viol şi l-a şantajat

O femeie din Marea Britanie a fost condamnată la șase ani de închisoare în Hong Kong, după ce a fost găsită vinovată că ar fi formulat o acuzație falsă de viol împotriva unui bărbat.

Isabel Rose, în vârstă de 26 de ani, a fost acuzată că tânăra ceruse 100.000 de lire sterline în cadrul unui presupus plan de șantaj împotriva bărbatului pe care îl acuza că a agresat-o. Rose susține că este nevinovată în privința acuzațiilor de șantaj, iar familia ei afirmă că presupusul viol nu a fost investigat corespunzător.

Rose, a călătorit în Hong Kong la începutul anului 2024 pentru a vizita un bancher pe care îl cunoscuse anterior în timpul unei călătorii în Thailanda. După ce le-a spus polițiștilor că fusese agresată sexual, bărbatul a fost arestat, dar ulterior a fost eliberat, fără a fi pus sub acuzare. Ea a fost apoi acuzată de șantaj și de obstrucționare a justiției și și-a petrecut următorii doi ani în Hong Kong, fiind eliberată pe cauțiune, potrivit Daily Mail.

În urma procesului desfășurat anul acesta, judecătoarea a declarat că femeia e vinovată de ambele fapte. În cadrul unei audieri desfășurate miercuri, ea a fost condamnată la cinci ani de închisoare. Un an urmează să fie executat consecutiv, ceea ce duce pedeapsa totală la șase ani.

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Cazul ei a atras atenția mai multor activiști

Aceştia susțin că acesta ridică întrebări mai ample privind modul în care sunt evaluate acuzațiile de agresiune sexuală în Hong Kong, unde doar un număr foarte mic dintre violurile raportate se finalizează cu o condamnare.

La sfârșitul anului 2023, Rose a plecat din Marea Britanie pentru a preda limba engleză în Vietnam. Ea l-a întâlnit pentru prima dată pe bancher în timpul unei călătorii în Thailanda, iar cei doi au continuat să țină legătura. Bărbatul a invitat-o în Hong Kong. Rose susține că a fost atacată și violată de acesta în apartamentul lui.

În ziua următoare, ea a spus că bărbatul i-a oferit despăgubiri, pe care inițial le-a refuzat. Ea a raportat presupusul viol poliției din Hong Kong la 3 februarie. Autoritățile l-au arestat inițial pe bărbat, însă, după numai câteva ore, l-au eliberat și au arestat-o pe Rose. Ea a fost acuzată de șantaj și, ulterior, de obstrucționare a justiției. Poliția a declarat că nu existau suficiente dovezi pentru continuarea anchetei privind acuzația de viol.

După ce a fost pusă sub acuzare, Rose a fost eliberată pe cauțiune, însă timp de doi ani, până la proces, nu a avut voie să lucreze sau să părăsească Hong Kongul. "M-am dus pur și simplu la poliție pentru a raporta un viol, iar în aproximativ 30 de ore, șapte polițiști se aflau la ușa mea", a declarat ea pentru BBC.

"Este nevoie de mult curaj pentru a raporta așa ceva, iar apoi să fii tratată ca un infractor. Am simțit că mi-a fost luată demnitatea." Judecătoarea a declarat că tânăra formulase cereri financiare din ce în ce mai mari și că făcuse cu bună știință o acuzație falsă la poliție, ceea ce dusese la arestarea bărbatului.

Instanța a aflat că Rose a cerut ulterior despăgubiri financiare

Ulterior, el i-a transferat lui Rose 5.000 de lire sterline. Ea a cerut apoi încă 5.000 de lire sterline, sumă pe care bărbatul a încercat să i-o trimită, însă tranzacția a fost blocată în urma verificărilor efectuate de bancă. Rose a susținut că banii reprezentau despăgubiri oferite de el pentru biletele de avion, cazare și cheltuielile medicale. Mai târziu, ea i-a trimis un mesaj în care spunea: "Mi-ai dat 10% din ceea ce mi se datorează. Mi-am pierdut 100% din suflet."

Procurorii susţin că reclamația de viol depusă de Rose la poliție era falsă

Activiștii susțin că acest caz ridică întrebări mai ample privind modul în care sunt evaluate acuzațiile de agresiune sexuală în Hong Kong, unde mai puțin de jumătate dintre victimele violului își raportează cazurile la poliție, potrivit Rainlily, un centru de criză pentru victimele violenței sexuale.

Ea a spus că a fost nevoită să repete de mai multe ori relatarea în fața mai multor polițiști, pe parcursul a 12 ore, și că declarația sa nu a fost înregistrată. Ea a mai menţionat că nu a fost prezent niciun traducător și că examinarea medico-legală a fost efectuată de un medic bărbat. Ulterior, rezultatele au fost neconcludente, fără să confirme sau să infirme presupusul viol. Rose a declarat că, după ce a fost arestată, a fost dusă într-o celulă a poliției și apoi la un spital, unde a fost încătușată de pat.

Potrivit legislației britanice, poliția poate investiga anumite infracțiuni sexuale comise în străinătate de cetățeni britanici.