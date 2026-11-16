Ucrainenii susţin că "au deformat" Podul lui Putin din Crimeea. Ce avarii arată imaginile filmate

Ucrainenii au atacat noaptea trecută, cu drone aeriene, Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia. Cel puțin două drone ar fi lovit "Podul lui Putin", așa cum mai este el denumit. În timp ce Kremlinul insistă că avariile sunt minore, imaginile publicate de ucraineni și canalele de Telegram sugerează că o dronă a lovit arcul metalic al tronsonului rutier, deformându-l. În plus, imaginile din satelit par să arate că structura pe care circulă vehiculele ar fi suferit deteriorări în două puncte. Nu este clar însă cât de grave sunt acestea.

Podul din Crimeea după atacul cu drone al Ucrainei, 16 noiembrie 2026 - Telegram

Imagini din satelit, neconfirmate, publicate de presa de la Kiev, par să arate avarii neclare în trei zone ale podului din Crimeea: două puncte de pe structura pe care circulă vehiculele, pe de o parte, și unul dintre arcurile metalice, pe de altă parte. Informaţiile privind avariile nu au fost confirmate oficial.

Atacul din cursul nopții pare a fi o răzbunare a ucrainenilor, după ce, în ultimele luni, rușii au lovit mai multe poduri din Ucraina, inclusiv din capitala Kiev.

Kremlinul susține că pagubele sunt minore, iar circulația continuă. Deși guvernatorul pus de ruşi în Crimeea, Serghei Aksionov, a declarat în cursul dimineții că traficul rutier va fi restricționat până în jurul prânzului, acesta era în continuare suspendatdupă-amiază.

Articolul continuă după reclamă

Cel feroviar a fost reluat. Autoritățile ruse analizau dacă să redeschidă parțial podul și pentru mașini.

La primele ore ale dimineții se formaseră cozi uriașe. Înjur de 2000 de vehicule așteptau să traverseze de ambele capete ale podului.

Podul Crimeei, cu o lungime de 19 kilometri, traversează strâmtoarea Kerci și reprezintă singura legătură directă între rețeaua de transport a Rusiei și peninsula Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o și anexat-o în 2014.

Considerat unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale președintelui rus Vladimir Putin, podul este văzut de ucraineni drept o rută-cheie de aprovizionare pentru forțele ruse din Ucraina.

Este format din două structuri separate, una rutieră și una feroviară, ambele susținute de piloni de beton.

În porțiunile pe sub care navele trec din Marea Neagră în Marea Azov, podul este susținut de două arce uriașe din oțel, unul pentru șosea și celălalt pentru calea ferată. Acestea permit trecerea navelor pe sub pod, fără ca pilonii de susținere să blocheze culoarul navigabil.

Fiecare arc acoperă o deschidere de aproximativ 227 de metri, iar spațiul liber de sub pod are o înălțime de circa 35 de metri, pentru a permite trecerea navelor.

De când Putin a trimis forțele ruse să invadeze Ucraina, în februarie 2022, podul a fost atacat de ucraineni de mai multe ori. În octombrie 2022, explozia unui camion-capcană a provocat moartea a patru persoane și a redus traficul timp de mai multe luni.

Puține țări din lume au recunoscut Crimeea ca făcând parte din Federația Rusă, însă Kremlinul a declarat că pentru ruşi această chestiune este închisă "pentru totdeauna".