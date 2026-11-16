Spionii Germaniei, puteri sporite. Decizia cum nu s-a mai văzut "în o sută de ani", care schimbă regulile

Parlamentul german a votat un pachet legislativ prin care dă puteri sporite serviciilor secrete, în condiţiile în care Rusia duce un război hibrid îndreptat inclusiv împotriva Germaniei.

Instantaneu de la votul din Bundestag - Profimedia

Legea votată de Bundestat vineri dă undă verde atât serviciului secret intern şi celui extern să supravegheze fără un control prea strict şi, pentru prima dată în istoria postbelică, să întreprindă operaţiuni care să împiedice, să înşele şi să manipuleze adversarii, scriu jurnaliştii Financial Times.

"Germania este atacată în fiecare zi: vorbim de atacuri cibernetice, de sabotaje, spionaj şi drone care zboară pe deasupra unităţilor militare şi a aeroporturilor noastre", a spus Marc Henrichmann, președintele comisiei parlamentare responsabile de controlul serviciilor de informații. "Până acum, serviciile de intelligence au putut să detecteze şi să observe aceste provocări. Acum, vor putea să intervină".

La votul final de vineri, 13 noiembrie, 309 parlamentari au votat pentru, 190 împotrivă şi 71 s-au abţinut. Cei care s-au opus sunt parlamentarii de extremă-dreapta din AfD (partid aflat deja în atenţia serviciilor) şi cei de extremă stângă din Die Linke.

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Deşi serviciul de informaţii externe este cel mai mare din Europa, a fost de multe ori blocat de legislaţia restrictivă, dată fiind istoria Germaniei.

Provocările juridice și reformele adoptate în ultimul deceniu, în urma dezvăluirilor care au scos la iveală relația BND cu serviciile de informații americane, au condus la crearea unei birocrații din ce în ce mai dificil de gestionat, care a făcut ca serviciile secrete germane să rămână în urma celor din alte țări europene.

De aceea, era nevoie de o legislaţie care să ridice serviciile de informaţii, în contextul în care Kremlinul a accelerat campania agresivă de război hibrid şi spionaj. În 2025, au fost înregistrate 474 de cazuri de spionaj politic şi tehnologic.

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