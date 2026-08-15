Ungaria scufundă controlat două barje în Dunăre pentru a menține în funcțiune centrala nucleară Paks

Autoritățile maghiare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Paks și pentru a evita oprirea uneia dintre cele două turbine care mai funcționează, în contextul secetei istorice și al nivelului extrem de scăzut al fluviului, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Centrala Paks funcţionează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece foloseşte apa Dunării pentru răcire. Premierul Peter Magyar a avertizat că, potrivit prognozelor actuale, nivelul fluviului ar urma să ajungă la un prag critic luni dimineaţă. În acest caz, una dintre cele două turbine aflate încă în funcţiune ar trebui oprită.

"Dunărea este în scădere. Scufundarea controlată a barjelor va începe în curând", a anunţat Magyar.

Două barje de 80 de metri, soluţie de urgenţă

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Cele două barje, fiecare cu o lungime de aproximativ 80 de metri, vor fi scufundate în apropierea centralei pentru a ridica temporar nivelul apei şi a permite continuarea funcţionării turbinelor.

Măsura este însă una provizorie. Guvernul ungar a anunţat miercuri că va construi pe fundul Dunării un prag submers, o structură asemănătoare unui baraj, amplasată transversal pe albia fluviului pentru gestionarea debitului şi menţinerea unui nivel suficient al apei. Lucrările vor dura câteva săptămâni.

Seceta şi nivelurile record de scăzute ale Dunării afectează şi România, care a oprit joi ultimul reactor nuclear aflat în funcţiune, din cauza nivelului redus al fluviului.

Situaţia din Ungaria şi România ridică tot mai multe probleme privind adaptarea centralelor nucleare care depind de apa râurilor pentru răcire la perioade de secetă şi fenomene climatice tot mai extreme.