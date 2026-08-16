A fost ales "cel mai urât câine din lume". Cățelușa Jinny Lu i-a adus stăpânei un premiu de 5.000 de dolari

O cățelușă din rasa mops, pe nume Jinny Lu, a primit titlul de "cel mai urât câine din lume" în cadrul unui concurs anual desfășurat în California. Stăpâna ei a primit un premiu de 5.000 de dolari în urma acestei desemnări şi va apărea alături de patrupedul deosebit într-o ediţie a show-ului "Today".

O cățelușă din rasa mops, numită Jinny Lu, a primit titlul de "cel mai urât câine din lume", relatează The New York Post. Cu ochii bulbucați și limba ieșindu-i pe afară, patrupedul a impresionat juriul și a câștigat cea de-a 50-a ediție a concursului anual, desfășurat în Santa Rosa, California.

Cățelușa are o poveste emoționantă: a fost salvată din Coreea de Sud, înainte de a fi adoptată și adusă în California. Jinny Lu urma să ajungă o altă victimă a comerțului cu carne de câine.

Victoria patrupedului i-a adus proprietarei sale un premiu de 5.000 de dolari, potrivit sursei citate.

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Pe locul al doilea s-a clasat un metis albinos Pomeranian-Chihuahua, pe nume Pinky. Otto, un metis Chihuahua, a terminat pe locul al treilea și a câștigat 2.000 de dolari.

Concursul își propune să evidențieze beneficiile adoptării câinilor salvați. Printre concurenții din acest an s-a numărat și Clara, o pisică sălbatică chinezească în vârstă de 12 ani. Aceasta a călătorit din Polonia împreună cu stăpâna ei.

Stăpâna pisicii a spus că premiul în bani nu a fost principala motivație pentru participare. Ea a adăugat că, dacă acest concurs încurajează măcar o singură persoană să adopte un câine dintr-un adăpost, consideră că a câștigat deja.