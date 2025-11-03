Antena Meniu Search
Curs valutar

Video Rusia a lansat un nou submarin cu propulsie nucleară, în portul Severodvinsk

Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară, "Habarovsk", în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 21:36
Rusia a lansat un nou submarin cu propulsie nucleară, în portul Severodvinsk - Profimedia

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a subliniat că acest submarin greu lansator de rachete va consolida secuitatea maritimă a Rusiei şi-i va proteja interesele în întreaga lume. Submarinul Habarovsk urmează să efectueze teste pe mare înainte să fie desfăşurat.

Belousov a inspectat, de asemenea, un nou vas de patrulare spărgător de gheaţă, "Ivan Papanin", care a fost introdus în serviciu, după ce testele acestei nave s-au încheiat.

Observator » Ştiri externe » Rusia a lansat un nou submarin cu propulsie nucleară, în portul Severodvinsk