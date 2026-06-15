Rusia, în spatele atacurilor care l-au vizat pe Keir Starmer. Incendierile, coordonate de un "diplomat" rus

Rusia s-a aflat în spatele rețelei care a incendiat locuința premierului britanic, Keir Starmer, precum și alte proprietăți ale acestuia, anul trecut dezvăluie anchete jurnalistice ale Financial Times şi BBC. Aceeași rețea a coordonat acte de vandalism asupra unor moschei pentru a amplifica tulburări în societatea britanică.

Un cetăţean ucrainean în vârstă de 22 de ani, Roman Lavrinovici, şi un cetăţean român născut în Ucraina, Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, au fost găsiţi vinovaţi azi de atacuri prin incendiere asupra unor proprietăţi legate de prim-ministrul britanic Keir Starmer. Atacurile au fost comise în mai 2025 în schimbul unor sume de bani, în numele unui personaj misterios cunoscut pe Telegram doar ca "El Money" şi cu care cei doi au comunicat în rusă şi ucraineană, potrivit procurorilor britanici. Aceştia nu au identificat cine sau ce entitate s-ar fi putut afla în spatele contului.

Rusia se află în spatele rețelei ce a incendiat locuința premierului britanic

Însă, o investigaţie Financial Times, bazată pe mesajele de pe aplicaţia de mesagerie Telegram, portofele de criptomonede, probe judiciare şi interviuri cu oficiali occidentali, a stabilit că acest personaj, El Money, se află în Rusia şi are legături strânse cu NoName057(16), un grup de hackeri pro-Kremlin descris de SUA drept un proiect aprobat şi susţinut de statul rus.

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O anchetă separată BBC arată că cei doi au fost coordonaţi de o persoană cunoscută sub iniţialele EL, identificată drept Evgheni Liukşin, de 23 de ani, fiul unui oficial superior rus. Este un tânăr diplomat rus, antrenat în războiul informaţional de spioni şi propagandişti şi apropiat de cele mai înalte niveluri ale puterii de la Moscova. "Uite, ai atacat casa unei persoane de rang foarte înalt din Marea Britanie. Îţi voi trimite bani, trebuie să părăseşti oraşul" este mesajul pe care EL i l-ar fi trimis lui Roman Lavrinovici cu câteva ore înainte ca acesta să fie arestat de poliţie.

Atacurile din mai au fost doar o parte dintr-o amplă campanie de sabotaj şi au legături directe cu statul rus, conform BBC. Actori ruşi au coordonat de la distanţă campania de sabotaj prin intermediul reţelelor de socializare şi Telegram, unde au fost create grupuri false de extremă dreapta şi musulmane, care au fost folosite pentru a organiza acte de vandalism şi a stârni diviziuni şi frică în Marea Britanie. Conturi din Rusia au publicat minciuni despre motivul atacurilor incendiare care l-au vizat pe Starmer, minciuni răspândite de personalităţi precum activistul de extremă dreapta anti-islam Tommy Robinson, mai arată BBC.

Mesaje postate de EL în mai multe canale Telegram dovedesc că acesta promova propaganda rusească, îl glorifica pe Putin şi Rusia şi critica poporul ucrainean. "Este evident că Putin este liderul rasei albe" este un mesaj atribuit lui. EL posta mesaje pe diverse grupuri de Telegram cu anunţuri de joburi pentru ucraineni, în căutare de "zugravi pentru graffiti" în Londra, în timp ce, în alte grupuri, folosea un limbaj ofensator la adresa ucrainenilor şi instiga la atacuri asupra centrelor de recrutare din Ucraina. În mesajele sale apare ideea că oamenii care susţin "rasa slavă albă" ar trebui să se alăture "adevăratei A Treia Rome", o referire la ideologia potrivit căreia Rusia este succesoarea Imperiului Roman.

"Munciţi pentru gloria naţiunii, ca să vă înfruntaţi duşmanii", îndemna EL într-un mesaj. Drept recompensă pentru incendieri, oferea 1.000 de dolari şi promisiunea că vor primi cetăţenie rusă. În alte grupuri Telegram, EL a lăsat indicii despre identitatea sa, promiţând ruşilor acces la documente NATO şi CIA. "Tatăl meu îmi transmite o parte din ele, nu degeaba a fost în Europa", se lăuda el.

Şi ancheta FT precizează că NoName şi alte grupuri de hackeri ruşi care se prezintă drept patriotice au încercat să recruteze online intermediari pentru a promova interesele Kremlinului, pentru a amplifica tensiuni sociale în Europa şi pentru a propaga mesaje de extremă dreapta şi anti-imigraţie. Aceeaşi persoană care a coordonat atacurile asupra proprietăţilor lui Starmer a recrutat şi alte persoane din Marea Britanie pentru a vandaliza moschei cu mesaje anti-islamice.

Roman Lavrinovici şi Stanislav Carpiuc găsiţi vinovaţi

Timp de cinci zile, în mai 2025, poliţia a fost chemată la incendii declanşate la o casă din nordul Londrei legată de Starmer, la o altă proprietate din apropiere unde prim-ministrul locuise anterior şi la un automobil Toyota ce aparţinuse în trecut liderului laburist britanic. Ucraineanul Roman Lavrinovici a fost găsit vinovat luni de tribunalul Old Bailey din Londra de două capete de acuzare de incendiere din imprudenţă, fără a ţine cont că puteau fi puse în pericol vieţi.

El a fost achitat de acuzaţiile de incendiere cu intenţia de a pune în pericol vieţi. Lavrinovici şi cetăţeanul român Stanislav Carpiuc născut în Ucraina, au fost găsiţi vinovaţi de conspiraţie în vederea comiterii de incendieri. Ucraineanul Petro Pocinok, în vârstă de 37 de ani, a fost achitat de aceeaşi acuzaţie. Pronunţarea sentinţelor va avea loc vineri.

"Nu vă revine să decideţi cine este EL Money şi ce motiv ar fi putut avea să coordoneze acţiunile acestor inculpaţi împotriva proprietăţilor şi automobilului asociate cu prim-ministrul", a declarat procurorul Duncan Atkinson în deschiderea procesului.

"Nu a existat nicio motivaţie ideologică în spate şi nimic nu arată că ei ştiau pe cine vizau, nici că era vorba despre prim-ministru sau de bunuri legate de prim-ministru", a declarat la proces Helen Flanagan, şefa poliţiei antiteroriste din Londra. "Cu toate acestea, este clar că intenţia instigatorului online era să provoace teamă atât victimei, cât şi prim-ministrului, şi să provoace insecuritate şi dezordine în Marea Britanie", a adăugat ea. Helen Flanagan a declarat că nu există dovezi că Rusia s-ar afla în spatele atacurilor.