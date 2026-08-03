O parte a infrastructurii IT a Trezoreriei Ungariei a fost afectată de un atac cibernetic, au anunțat luni autoritățile de la Budapesta. Primele concluzii ale investigației indică faptul că atacul ar fi provenit de pe servere din Rusia, fără ca datele clienților să fi fost compromise.

Atac cibernetic asupra Trezoreriei Ungariei. Autoritățile spun că urmele duc către servere din Rusia - Profimedia

Trezoreria Ungariei a anunțat că atacul a vizat rețeaua informatică a Diviziei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, care funcționează ca Agenție Națională de Plăți și gestionează fondurile destinate agriculturii și dezvoltării rurale.

Serverele afectate au fost izolate

Imediat după detectarea incidentului, specialiștii IT au izolat serverele afectate pentru a limita răspândirea atacului. Potrivit instituției, citată de Daily News Hungary, nu există dovezi că datele beneficiarilor ar fi fost compromise sau pierdute.

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Atacul a afectat însă o parte dintre sistemele interne, fișierele de pe calculatoarele unor angajați fiind criptate. Primele date ale anchetei indică utilizarea unui program de tip ransomware, care criptează fișierele și blochează accesul la acestea, sau a unui alt tip de software malițios.

Serviciile de securitate s-au alăturat anchetei

Investigația este realizată împreună cu experții centrului național de securitate cibernetică, care colaborează cu specialiștii Trezoreriei pentru limitarea efectelor atacului și restabilirea funcționării sistemelor, au transmis autoritățile ungare.

Trezoreria a notificat instituția responsabilă de protecția datelor, potrivit procedurilor legale. Presa ungară relatează că la anchetă participă și structurile de investigații și de securitate națională.

Din motive de securitate, unele servicii electronice ale Diviziei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală funcționează cu restricții.

Primele indicii duc către servere din Rusia

Autoritățile precizează că, deși primele evaluări indică faptul că atacul ar fi provenit de pe servere din Rusia, până în prezent nu au identificat public persoanele sau gruparea responsabilă, iar ancheta este în desfășurare.