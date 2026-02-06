Scandal între Polonia și SUA. Ambasadorul rupe legătura pentru insultarea lui Trump. Replica virală a lui Tusk

Ambasadorul american în Polonia a anunțat joi că Statele Unite nu vor mai avea "nicio relație, contact sau comunicare" cu președintele camerei inferioare a parlamentului polonez pentru că acesta l-ar fi insultat pe Donald Trump. "Domnule Ambasador, aliații ar trebui să se respecte, nu să-şi dea lecţii. Cel puțin așa înțelegem noi, aici în Polonia, conceptul de parteneriat", a fost replica virală premierului Donald Tusk.

Donald Tusk, la Kiev la o conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski, 5 februarie 2026 - Profimedia

Ambasadorul american la Varșovia a anunțat joi că a întrerupt contactele cu președintele parlamentului polonez, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile liderului de la Casa Albă. Wlodzimierz Czarzasty, care face parte din coaliția proeuropeană, condusă de premierul Donald Tusk, declarase public luni că nu va susține inițiativa omologilor săi israelieni și americani de a-l nominaliza pe președintele Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, explică AP.

Culisele crizei diplomatice între Varșovia și Washington

Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose arată ce echilibristică trebuie să facă politicienii din coaliția proeuropeană de guvernare din Polonia pentru a păstra cel mai important aliat al țării, în timp ce Trump își continuă politicile de tipul "America pe primul loc", pe care mulți dintre ei le consideră deranjante, comentează Reuters.

De la venirea la putere a lui Trump, Polonia a fost nevoită să se împartă între susținerea aliaților europeni și să nu supere SUA, de care depinde pacea în Ucraina. În timp ce premierul Tusk gestionează relațiile cu Uniunea Europeană, președintele Karol Nawrocki, sprijinit de opoziția național-conservatoare, se ocupă de relația cu Trump.

Nawrocki are relații bune cu liderul de la Casa Albă, care l-a susținut în campania electorală și l-a invitat la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a preluat mandatul. În septembrie, cei doi au stat alături în Biroul Oval, iar Trump a declarat că nu intenționează să retragă trupele americane din Polonia, un semnal clar de susținere pentru noul președinte. "Vom trimite chiar mai multe, dacă vor asta", a spus atunci Trump.

Luni, Czarzasty, lider al Nowa Lewica, un partid social-democrat de stânga, a spus că Trump "nu merită Premiul Nobel pentru Pace", pentru că "reprezintă o politică de forță și practică o politică tranzacțională prin utilizarea constrângerii", care duce adesea la "încălcarea dreptului internațional".

Totodată, el l-a criticat pe Trump pentru că nu a recunoscut contribuția soldaților polonezi în misiunile militare ale SUA și că "instrumentalizează" teritorii străine în scopuri politice, cum ar fi Groenlanda.

Replica virală a lui Donald Tusk i-a încântat pe europeni

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat prompt pe rețeaua X. "Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte, nu să-și țină predici. Cel puțin așa înțelegem noi, aici, în Polonia, parteneriatul".

Replica lui Tusk a devenit virală, cu peste 2 milioane de vizualizări, fiind aplaudată și apreciată de europeni. Dar Rose nu a dat însă înapoi. El i-a răspuns lui Tusk că, deși premierul polonez este "un aliat model și un mare prieten al Statelor Unite", comentariile lui Czarzasty "au potențialul de a dăuna serios guvernului polonez". Insultarea lui Trump, "cel mai mare prieten pe care Polonia l-a avut vreodată la Casa Albă", este "ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă un lider polonez", a avertizat Rose.

Președintele Nawrocki a convocat în această săptămână o ședință a consiliului de apărare a țării pentru a discuta, printre altele, dacă Polonia ar trebui să se alăture "Consiliului de Pace" creat de Trump și pentru a clarifica presupusele "relații de afaceri și sociale din est" ale lui Czarzasty. Președintele parlamentului neagă că ar avea legături suspecte în Rusia sau Belarus.

Partidul Lege și Justiție speră să revină la putere la următoarele alegeri parlamentare, iar slăbirea partenerilor de coaliție ai lui Tusk face parte din strategia electorală. Czarzasty a declarat joi seara că, deși respectă SUA ca aliat esențial pentru Polonia, nu își va schimba poziția.

