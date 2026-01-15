Rusia este de acord cu SUA: "Zelenski e de vină pentru eşecul acordului de pace"

Donald Trump a declarat că Ucraina şi nu Rusia blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent.

"Cred că este pregătit să încheie un acord", a spus Trump despre preşedintele rus. "Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord". Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: "Zelenski".

Comentariile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită faţă de liderul ucrainean. Cei doi preşedinţi au avut mult timp o relaţie instabilă, deşi interacţiunile lor par să se fi îmbunătăţit în primul an al mandatului lui Trump.

Rusia este de acord: Zelenski e de vină

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american, potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi un obstacol în încheierea unui acord de pace.

Întrebat despre afirmațiile președintelui Trump, Peskov a spus: "Sunt de acord, într-adevăr, acesta este cazul. Președintele Putin și partea rusă rămân deschiși discuțiilor. Poziția Rusiei este bine cunoscută. Este bine cunoscută negociatorilor americani", citat de Sky News.

Despre o nouă întâlnire dintre partea rusă și echipa americană formată din Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, Peskov și-a arătat deschiderea.

Tusk: Rusia este cea care a respins planul

Pe de altă parte, Donald Tusk, premierul Poloniei, a reacţionat public la această declaraţie şi a scris, pe X, că Rusia este cea care a respins planul de pace.

"Rusia este cea care a respins planul de pace pregătit de SUA, nu Zelenski. Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene. De aceea, singura soluție este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Și știți cu toții asta", a scris Tusk pe X.

