Guvernul polonez va investiga "dosar cu dosar" cazul Epstein. Tusk, interesat de o posibilă conexiune cu Rusia

Polonia se implică în scandalul Jeffrey Epstein. Premierul Donald Tusk a anunţat marţi formarea unui grup de analiză care să verifice "dosar cu dosar" documentele apărute public despre Epstein şi să evalueze dacă există legături cu Rusia şi posibile consecinţe pentru cetăţeni polonezi. Iar, dacă suspiciunile se confirmă, poate urma o anchetă oficială, potrivit Reuters şi Polsat News, citate de Agerpres.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 15:22
Scandalul Epstein ajunge în Polonia: Tusk anunţă un grup special şi o posibilă anchetă Guvernul polonez va investiga "dosar cu dosar" cazul Epstein. Tusk, interesat de o posibilă conexiune cu Rusia - Profimedia

În acest sens, Donald Tusk a anunţat unui grup analitic pentru a investiga aspectele poloneze ale scandalului american legat de publicarea de noi informaţii despre activităţile lui Jeffrey Epstein.

Donald Tusk a spus că, împreună cu ministrul Justiţiei, procurorul general şi ministrul coordonator pentru serviciile speciale, s-a decis înfiinţarea unui grup de analiză şi, "eventual, lansarea unei anchete dacă analiza confirmă preocupările noastre cu privire la scandalul de pedofilie din SUA".

Primul motiv pentru luarea acestor măsuri este necesitatea clarificării eventualelor aspecte poloneze în legătură cu "cercul diabolic al domnului Epstein", a afirmat premierul polonez.

"Prin urmare, voi solicita atât procurorilor, cât şi agenţiilor de informaţii să efectueze o analiză foarte detaliată, rapidă şi amănunţită, dosar cu dosar, a fiecărui document disponibil în prezent în domeniul public", a spus Donald Tusk.

