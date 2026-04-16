Schema prin care ruşii curtează angajaţi străini, după ce şi-a trimis cetăţenii la război în Ucraina

Ministerul de Externe al Rusiei a anunţat miercuri că a lansat un servicu digital care permite străinilor să aplice pentru a locui şi a lucra în ţară, conform unei postări pe platforma de social media X, transmite Reuters.

De la începutul războiului din Ucraina, ţara se confruntă cu un deficit acut de forţă de muncă în multiple sectoare. Sute de mii de angajaţi s-au alăturat forţelor armate, în timp ce industria de apărare a atras muncitori din firmele civile. De asemenea, mulţi angajaţi au plecat din Rusia din 2022, pe fondul înăspririi controlului politic şi al restricţiilor care au urmat după începerea conflictului.

Programul, intitulat "Timp pentru a trăi în Rusia" ('Time to live in Russia'), vizează străinii cu calificări solicitate, care arată "respect" pentru "valorile tradiţionale ruseşti", a precizat Ministerul pe X. Totuşi, postarea instituţiei duce către un site care miercuri afişa mesajul: 'eroare 404, pagina nu a fost găsită".

Ce profesii caută ruşii

Solicitanţii eligibili includ oameni de ştiinţă, antreprenori, atleţi, profesionişti creativi, studenţi şi absolvenţi talentaţi, investitori şi alţi specialişti, conform explicaţiilor privind programul.

Solicitanţii trebuie să depună o cerere şi un scurt CV, să furnizeze documentele care să confirme calificările lor, să susţină un interviu online şi să aştepte decizia, perioada de examinare fiind de maxim 125 de zile, potrivit site-ului 'Time to live in Russia'.

Solicitanţii care au succes vor beneficia de un manager personal care-i va asista cu procedurile de viză, de intrate în ţară şi de cazare.

