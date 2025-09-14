Şeful Ferrari, muncă în folosul comunităţii şi o plată uriaşă pentru a scăpa de acuzaţii de fraudă fiscală

Preşedintele Ferrari, John Elkann, va plăti împreună cu fraţii săi 183 de milioane de euro şi o să facă muncă în folosul comunităţii, pentru a scăpa de acuzaţiile de fraudă fiscală, în dosarul legat de moştenirea de la bunica sa, au transmis procurorii italieni, citaţi de Reuters.

Este vorba de procesul în care Elkann şi fraţi săi, Lapo şi Ginevra, erau acuzaţi că nu au plătit taxele aferente uriaşei moşteniri rămase de la bunica Marella Caracciolo, decedată în 2019. Plata celor 183 de milioane de euro închide toate investigațiile legate de evaziunea fiscală privind o moștenire evaluată de autoritățile italiene la aproximativ 800 de milioane de euro.

Preşedintele uriaşei companii auto nu şi-a recunoscut vina, dar e gata să plătească suma cerută de autorităţi şi să facă muncă în folosul comunităţii pentru a scăpa de investigaţia penală. Munca ar urma să fie desfăşurată într-un azil, într-un centru pentru dependenţi de droguri sau într-o altă instituţie cu profil de ajutor social, se arată într-un articol Reuters.

Procurorii au aprobat acordul, care trebuie însă validat de un judecător. În Italia, o astfel de înțelegere nu implică recunoașterea vinovăției. Aceștia au cerut judecătorului să închidă și dosarul penal împotriva fraților lui Elkann, Lapo și Ginevra.

Avocatul lor, Paolo Siniscalchi, a subliniat că nu există nicio recunoaștere a vreunei răspunderi din partea președintelui Ferrari. "Deciziile procurorilor reprezintă o oportunitate de a aduce această treabă dureroasă la o concluzie rapidă și definitivă".

Moștenirea Agnelli, sursă de scandal

Cazul își are originea într-o dispută mai amplă privind moștenirea, dintre frații Elkann și mama lor, Margherita, referitoare la averea lui Gianni Agnelli, fostul șef al Fiat, care a divizat una dintre cele mai cunoscute dinastii de afaceri din Italia. Gianni, un simbol al boom-ului economic postbelic al Italiei, a murit în urmă cu două decenii.

Ca parte a acestui caz, un judecător din Torino a pus anul trecut sechestru pe bani și bunuri în valoare de aproape 75 de milioane de euro de la cinci persoane, printre care John, Lapo și Ginevra Elkann. Pe lângă procedurile fiscale și penale, continuă și un proces civil legat de disputa succesorală.

În acest proces este, pe de o parte, Margherita, fiica lui Gianni, care a moștenit 1,2 miliarde de euro şi, pe cealaltă, trei dintre cei opt copii ai săi, inclusiv fiul cel mare, John Elkann. Margherita încearcă să anuleze acordurile semnate în 2004, după moartea tatălui ei, pentru a redirecționa o parte din avere către cei cinci copii din a doua căsătorie.

Avocații Margheritei Agnelli au declarat că salută rezultatul acestor proceduri fiscale și penale, adăugând că vor fi consecințe în ceea ce priveşte pretențiile sale. "Judecătorii din procesul civil de la Torino au obținut astăzi o nouă confirmare clară a planului conceput și aplicat în detrimentul Margheritei Agnelli", au spus aceștia.

