Monopost Ferrari de Formula 1 scos la licitaţie de fostul pilot Jean Alesi. Cât valorează piesa unică din 1992

Fostul pilot francez de Formula 1 Jean Alesi va scoate la licitație unul dintre monoposturile sale Ferrari din 1992, o piesă unică estimată între 3 și 4 milioane de euro, a anunțat luni casa de licitații Artcurial.

"Ceea ce face această mașină cu adevărat unică este proveniența sa: vine direct de la pilotul oficial, probabil cel mai popular al generației sale, cu un stil spectaculos de condus, căruia Scuderia i-a oferit mașina la sfârșitul sezonului 1992", a precizat Matthieu Lamoure, președintele Artcurial Motorcars, într-un comunicat.

Monopostul, echipat cu un motor V12 de 750 CP, i-a fost oferit lui Alesi după un sezon încheiat pe locul 7, în timp ce Nigel Mansell câștiga titlul mondial. "Când am ajuns acasă și am văzut modelul F92A din 1992 așezat în sala mea de sport, am realizat că locul său este pe circuit", a declarat Alesi, în vârstă de 61 de ani.

Pilotul a adăugat: "Am decis să o scot la vânzare pentru ca un pasionat să îi dea din nou viață și să facă să răsune din nou acel V12 legendar!”. Mașina va fi înlocuită în colecția sa cu primul model Tyrrell F1 din cariera sa.

Articolul continuă după reclamă

Licitația, care va include 65 de mașini de prestigiu, va avea loc pe 27 ianuarie 2026, la Hotel Peninsula din Paris. Potrivit Artcurial, prețul final ar putea crește semnificativ odată cu începerea licitației, având în vedere raritatea monoposturilor de Formula 1 pe piața de colecție.

A 19-a rundă a sezonului de Formula 1 se va desfășura în perioada 17-19 octombrie, pe circuitul de la Austin. Antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite se va desfășura vineri, de la ora 20:30, live în AntenaPLAY. De la 00:30, va avea loc sesiunea de calificări pentru cursa de sprint, care va fi în direct pe Antena 3 CNN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰