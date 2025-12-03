Primăria Timișoara lansează acuzații extrem de dure la adresa Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției Române. Municipalitatea afirmă că MAI blochează intenționat conectarea orașului la sistemul naţional E-Sigur, deși infrastructura este complet funcțională, omologată, și deja folosită în anchete penale. Viceprimarul orașului de pe Bega acuză că MAI "inventează probleme" ca să evite folosirea camerelor. Totul în timp ce 17.000 de şoferi trec pe roșu în Timişoara în fiecare luna, pentru că știu că nu îi amendează nimeni.

Sistemul inteligent de management al traficului din Timișoara este ţinut de aproape 10 ani pe roșu. Este unul dintre cele mai performante din ţară, iar de aici se observă tot.

"Sunt în centrul de management al traficului din Timișoara, locul unde se vede clar cât de des ignoră șoferii regulile. Sunt 17.000 de treceri pe roşu în fiecare lună, în intersecţiile din oraş, adică peste 500 în fiecare zi. Și deși Timișoara are 9 radare fixe și 384 de camere care înregistrează orice încălcare, ele nu pot fi folosite pentru a da amenzi", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

Mingea este acum exclusiv în terenul Ministerului Afacerilor Interne, spun autorităţile locale, care vorbesc chiar despre "rea-voință" în acest blocaj. Orașul e pregătit tehnic: radarele fixe, camerele și centrul de management al traficului pot intra oricând în sistemul E-Sigur.

Articolul continuă după reclamă

"Ele sunt omologate, reglementate şi pot fi utilizate nu de mâine, ci de ieri. MAI găseşte în mod constant răspunsuri prin care se scarpină cu mâna dreaptă după urechea stângă. Sunt răspunsuri în care ei inventează probleme şi scenarii ipotetice. Este efectiv o chestiune de voinţă", a declarat Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.

Un simplu aviz al poliţiei rutiere ar da verde utilizării imaginilor cu şoferi indisciplinaţi, dar administratia locală susţine că fără acesta nu poate trimite în sistem capturile cu șoferii care trec pe roșu. Cu toate acestea, infrastructura de trafic a Timişoarei este folosită de multa vreme în anchete penale.

"Pe această infrastructură, Poliţia Română face anchete penale, prinde criminali. Deci, trebuie să fie foarte clar că infrastrucra pe care noi o avem de supraveghere în oraş, atât camerele pentru trafic şi cele de ordine publică, fac parte dintr-o infrastructură folosită în mod continuu de Poliţie şi de Parchet, atunci când instrumentează dosare penale", a mai spus Ruben Lațcău.

De cealaltă parte, MAI susţine că afirmaţiile primăriei sunt profund eronate şi ignoră realitatea tehnică, juridică și operațională pentru implementarea sistemului.

"Afirmațiile conform cărora 'camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI' sunt profund eronate și ignoră realitatea tehnică, juridică și operațională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară națională. MAI nu amână nimic; implementează, etapizat și responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România", a transmis MAI într-un comunicat.

Dacă primeşte avizul necesar, Timișoara ar putea deveni primul oraș din țară cu un sistem complet integrat de sancționare automată a șoferilor indisciplinați.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰