Poliția din Noua Zeelandă a așteptat 6 zile să recupereze bijuteria Faberge, înghițită de un hoț

Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland.

Poliţia a afirmat că pandantivul a fost recuperat joi seară, după ce a ieşit în mod natural din tractul gastrointestinal al suspectului, fără intervenţie medicală. Pandantivul ediţie limitată, cu un ou Fabergé, a fost inspirat de filmul din 1983 cu James Bond ”Octopussy”, în care un fals ou Fabergé este implicat în traficul cu bijuterii.

O fotografie mai puţin încântătoare pusă la dispoziţie de Poliţia din Noua Zeelandă înfăţişează o mână cu mănuşă care ţine pandantivul recuperat şi lanţul său lung, de aur, cu eticheta de preţ intactă, pe care este trecută valoarea bijuteriri, de 33.000 de dolari neo-zeelandezi (19.000 de dolari americani).

Bărbatul a fost arestat, în 28 noiembrie, în incinta magazinului Partridge Jewelers din Auckland, la puţin timp după presupusul furt. El a apărut în faţa instanţei în 29 noiembrie, când nu a pledat în vreun fel la acuzaţia de furt. De atunci, el se află în custodia poliţiei şi poliţişti l-au însoţit tot timpul pentru a aştepta ca proba să reapară.

Numele bărbatului de 32 de ani nu a fost făcut public. El ar urma să apară, luni, în faţa Tribunalului districtual din Auckland şi va rămâne în custodia poliţiei până atunci. ”Având în vedere că bărbatul se află în custodia Poliţiei, avem datoria să continuăm să îl monitorizăm, din cauza circumstanţelor întâmplării”, a afirmat, miercuri, inspectorul Grae Anderson.

Pe site-ul magazinului se arătă că oul, unul dintre cele doar 50 fabricate, a fost făcut din aur, pictat cu smalţ verde şi decorat cu 183 de diamante şi două safire. Pandantivul are o înălţime de 8,4 centimetri şi este amplasat pe un suport.

”Oul se desface pentru a arăta o caracatiţă din aur de 18 carate adăpostită înauntru, decorată cu ventuze din diamante albe şi ochi din diamante negre”, se arată în descrierea obiectului. ”Caracatiţa surpriză este un omagiu antagonistului cu acelaşi nume din filmul Octopussy”.

