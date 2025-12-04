Vladimir Putin vrea ca Rusia să aibă graniţă cu România. Preşedintele rus a ameninţat că armata lui va cuceri bazinul Donbas, dar şi toate regiunile sudice ale Ucrainei, pe care Moscova le revendică drept parte a unui plan numit Novorusia. Noile pretenţii vin în condiţiile în care jumătate dintre europeni spun că există un risc ridicat de conflict militar cu Moscova. În acest timp, Emmanuel Macron a avertizat aliaţii Kievului că Donald Trump ar putea trăda Ucraina de dragul unei relaţii comerciale bune cu Rusia.

"Totul se reduce la un lucru: fie vom elibera aceste teritorii prin acţiuni militare, fie trupele ucrainene se vor retrage şi vor părăsi aceste teritorii și nu vor mai muri oameni acolo", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Ameninţarea a fost făcută într-un interviu pentru un post de televiziune din India. Liderul de la Kremlin a explicat că Moscova ţinteşte toată zona de sud a Ucrainei, care a făcut parte din Imperiul Rus, destrămat în 1917.

Termenul Novorusia sau Noua Rusie a apărut în secolul 18, dar a devenit popular în 2014, după anexarea Crimeei. Separatiştii ruşi din Ucraina au propus înfiinţarea unei confederaţii din care să facă parte regiunile Lugansk, Doneţk, Zoporojie, Herson, Harkov, Dnipropetrovsk, Mikolaiv și Odesa. Dacă Rusia cucereşte aceste regiuni, va ajunge la gurile Dunării, iar Ucraina nu va mai avea acces la Marea Neagră. În plus, România şi Rusia vor fi despărţite doar de Dunăre pe o lungime de 344 de kilometri. În acest caz, Republica Moldova riscă să piardă definitiv regiunea separatistă Transnistria.

"Vom rămâne o alianţă defensivă, dar să nu vă înșelați: suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar pentru a-i proteja pe cei 1 miliard de oameni ai noștri și pentru a ne apăra teritoriul", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Agenţia de ştiri Tass scrie că planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump, contestat de Ucraina şi aliaţii europeni, este încă valabil.

"(Putin - n.r.) ar vrea să pună capăt războiului, asta a fost impresia lor. Cred că (ruşii - n.r.) vor ca vieţile lor să revină la normal, cred că vor comerţ cu Statele Unite ale Americii", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"O pace demnă este posibilă doar dacă interesele Ucrainei sunt luate în considerare", a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Planul lui Trump prevede însă ca Ucraina să renunţe la regiunea Donbas şi la orice pretenţii asupra peninsulei Crimeea, iar Statele Unite ar urma să recunoască de facto aceste regiuni ca fiind ale Rusiei. Într-o discuţie cu ceilalţi lideri europeni, Emmanuel Macron a avertizat că SUA ar putea trăda interesele Kievului. Aflat în vizită în China, liderul francez i-a cerut sprijinul lui Xi Jinping pentru a pune capăt conflictului.

"Un conflict care reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea europeană, dar și pentru respectarea ordinii internaționale bazate pe statul de drept", a precizat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"China va continua să joace un rol constructiv în soluționarea politică a crizei", a declarat şi Xi Jinping, preşedintele Chinei.

Un sondaj făcut în 9 ţări UE arată că 51% dintre oameni cred că există un risc "ridicat" sau "foarte ridicat" de conflict militar cu Rusia.

