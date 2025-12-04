Facturile la curent sunt mai mari cu 60% după eliminarea plafonării, iar românii au luat deja măsuri pentru a-şi reduce costurile, arată un sondaj. Cei mai mulți nu mai lasă becurile aprinse şi încearcă să înlocuiască electrocasnicele vechi, care consuma de două ori mai mult decât cele din clasa energetică A.

În ultimul an, aproape 90% dintre români au făcut tot felul de ajustări ca să-şi reducă factura.

În primul rând, înlocuiți becurile obișnuite cu leduri și profitați cât mai mult de lumină naturală. Stingând luminile când ieșiți din camera. Folosiți întrerupătoare cu senzori sau variator pentru a controla consumul. Scoateți aparatele și încărcătoarele din priză atunci când nu le folosiți, fiindcă acestea consumă chiar și când sunt în stand by. Alegeți electrocasnice eficiente, din clasa A, iar frigiderul păstrați-l curat, bine aerisit și nu depozitați mâncare fierbinte. Sunt gesturi mici însă pot însemna economii mari.

Pentru aceeași intensitate luminoasă, LED-urile folosesc de șase ori mai puțină energie și au o durată de viaţă chiar de zece ori mai mare. Într-un apartament cu două camere poți reduce factura la curent cu aproximativ 8 lei doar prin simpla înlocuire a becurilor.

E valabil şi pentru maşina de spălat. Există variante prin care putem reduce şi factura la gaze.

Doar 16% dintre români și-au permis panouri fotovoltaice sau alte sisteme moderne, arată un studiu. Aproape 30% încă mai speră la sprijin de la stat, însă programul Casa Verde, cel mai probabil, nu va mai continua. Va fi înlocuit cu unul dedicat consumatorilor vulnerabili.

Prețurile la energia electrică se situează acum între 1 leu și 1 leu şi 40 de bani pentru un kilowatt-oră.

