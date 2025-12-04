Antena Meniu Search
Doi moldoveni au găsit o dronă rusească, au dus-o acasă cu motocultorul, apoi i-au scos motorul și piesele

O dronă militară de tip "Gerbera", posibil de origine rusească, a fost găsită pe teritoriul Republicii Moldova, în satul Pepeni din raionul Sângerei.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 08:18

Potrivit primarului localității, Oleg Cernei, drona a fost descoperită de doi bărbați sâmbătă, 29 noiembrie, pe un deal din apropierea satului. Din imagini reiese că unul dintre localnici a încărcat aparatul de zbor în remorca motocultorului său. Cei doi au scos motorul și alte componente, fără a informa autoritățile, scrie publicaţia Deschide.md.

După intervenția poliției, oamenii legii au stabilit că este vorba despre o dronă fără pilot de tip Gerbera, utilizată pentru inducerea în eroare. Acest tip de sistem poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare, culegere de informații, identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană sau monitorizarea efectelor altor platforme aeriene.

Ulterior, piesele dronei au fost găsite la domiciliul unuia dintre bărbați. Autoritățile au confirmat că acestea nu conțin explozibil și că obiectul nu a prezentat pericol pentru siguranța publică.

