Vladimir Putin a fost criticat public de Vladimir Chirkin, fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse. Generalul rus a atacat strategia inițială de invazie a Rusiei în Ucraina și a recunoscut că Putin a subestimat rezistența ucraineană.

Vladimir Chirkin a spus că Putin a supraestimat sprijinul populației pentru invazia din februarie 2022.

Vladimir Chirkin, fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse, a ieșit din rânduri pentru a-l critica pe Vladimir Putin și strategia inițială de invazie a Rusiei în Ucraina. Generalul rus l-a vizat pe ministrul apărării Serghei Șoigu, unul dintre principalii oameni de încredere ai lui Putin în război.

Chirkin a afirmat că serviciile secrete rusești au asigurat conducerea Rusiei că până la 70% dintre ucraineni vor sprijini invazia. Generalul rus a recunoscut că realitatea a fost exact inversă, relatează publicaţia Express.

Fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse a susținut că evaluarea greșită a fost unul dintre motivele cruciale care au dus la eșecul "blitzkriegului de trei zile". Vladimir Chirkin a recunoscut că forțele ruse au subestimat inamicul și s-au supraestimat în războiul din Ucraina.

Greșeala de evaluare a contribuit semnificativ la eșecul Rusiei de a cuceri Kievul și la retragerea finală a trupelor de la periferia capitalei ucrainene. Vina pentru campania eșuată ar trebui atribuită întregii comunități de informații ruse, a declarat generalul rus.

Vladimir Chirkin nu l-a scutit pe Serghei Șoigu de critici. Generalul rus a afirmat că ministrul apărării al Rusiei a încercat să salveze aparențele după umilința militară, calificând retragerea drept gest de bunăvoință.

Potrivit lui Chirkin, Kremlinul credea că Rusia ar putea cuceri Kievul în trei zile. Jurnalistul politic ucrainean Denys Kazansky a remarcat că generalul rus a recunoscut efectiv eșecul operațiunii militare speciale, confom sursei citate.

Declarațiile generalului rus vin în contextul în care Donald Trump a transmis un mesaj legat de viitorul negocierilor de pace din Ucraina. Președintele ales al SUA a fost întrebat de reporteri cum crede că se vor desfășura viitoarele întâlniri cu Rusia.

Trump a răspuns: "Nu știu ce face Kremlinul". A descris anterior summitul SUA-Rusia ca fiind destul de bun, adăugând că Putin ar dori să pună capăt războiului.

Consilierul prezidențial al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat că nu s-a ajuns la niciun compromis în timpul întâlnirii de cinci ore dintre delegațiile SUA și Rusiei. Concesiile teritoriale rămân problema principală în negocierile de pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia este deschisă la continuarea discuțiilor. Rusia are o atitudine critică și chiar negativă față de unele dintre propunerile prezentate de SUA, a precizat Yuri Ushakov.

