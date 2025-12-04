Antena Meniu Search
Seară de gală la Palatul Windsor, acolo unde familia regală a organizat un banchet de stat pentru prima vizită a unui preşedinte german în ultimii 27 de ani. Lista invitaţilor a inclus peste 150 de nume, printre care sportivi şi artişti celebri sau fotomodelul Claudia Schiffer. Prinţesa Kate a furat însă toate privirile prin rochia şi bijuteriile purtate.

04.12.2025

Pe ritmurile imnului britanic, Regele Charles şi oaspeţii de onoare au intrat în sala Saint George din Palatul Windsor. Masa de 45 de metri a fost luminată de 158 de lumânări şi, pentru prima dată în istorie, un brad de Crăciun a fost folosit drept decor. În cinstea invitaţilor, monarhul a rostit o parte din discurs în limba germană.

Pe lista invitaţilor au fost regizorul Hans Zimmer şi supermodelul Claudia Schiffer, care a stat lângă premierul Keir Starmer. 

Prinţesa Catherine a strălucit într-o rochie albastru pal, la care a asortat diadema orientală a Reginei Victoria, decorată cu 2.600 de diamante.

Ospăţul a inclus tartă de păstrăv, potârniche Windsor şi îngheţată cu mure. Iar printre vinuri a fost şi unul îmbuteliat în 1995, anul căsătoriei preşedintelui german.

