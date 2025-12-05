Premierul Ilie Bolojan a susţinut o conferinţă de presă la Palatul Victoria în care a vorbit despre vizita sa în Austria, precum şi despre criza apei din judeţul Prahova. Potrivit lui Bolojan, realimentarea cu apă va fi reluată din această seară, iar demiterea Dianei Buzoianu nu se impune.

Cele mai importante declaraţii făcute de Ilie Bolojan:

Bolojan, despre vizita în Austria

Am avut o deplasare în Ungaria și Austria, în care am abordat mai multe probleme. Vizita oficială a avut 5 subiecte mai importante, aspecte de politică generală, războiul din Ucraina, componenta de economie și investiții. Am apreciat delegația de companii românești care au fost prezente în Austria, care au intrat pe piețele din această țară. Discuția pe care am avut-o cu colegii de la MAE este să trecem la susținerea explicită a acestor companii, așa cum fac și alte țări, pentru ca companiile noastre să se extindă. Am discutat și despre susținerea aderării României la OCDE. Noi ne propunem ca anul viitor să intrăm în OCDE, iar în ianuarie avem un comitet important de faceri fiscale, unde avem nevoie de sprijinul Ungariei și Austriei și m-am bucurat că avem acest sprijin, cu Austria trebuie să mai clarificăm doar câteva aspecte fiscale.

Cel mai important subiect a fost legat de investițiile în energie și interconectare energetică. Obiectivul este să avem o energie sigură, la un preț accesibil. Pentru asta, punem în practică un pachet de măsuri dintre care o parte țin exclusiv de noi, iar o parte țin de vecinii noștri. Pe partea de măsuri interne trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție și trebuie să finanțăm de exemplu centralele pe gaz, pe fotovoltaice, urgentarea finalizării lucrărilor la hidrocentrale. A doua este creșterea capacității de stocare. Vom asigura cofinanțări și anul viitor pentru a crește capacitățile de stocare.

Trebuie să creștem capacitatea de interconectare pe relația Ungaria-România-Austria. Am căzut de acord cu premierul Viktor Orban să pregătim un memorandum între cele două guverne pentru a crește capacitatea de transport pe rețelele dintre cele două țări. Avem acord din partea guvernului austriac în așa fel încât și pe relația cu această țară să creștem capacitatea de transport a energiei electrice, pentru a putea importa și exporta la prețuri mai avatanjoase.

Două OUG-uri şi un memorandum

Am adoptat o ordonanță privind accelerarea fondurilor europene pe componenta PNRR. Avem de absorbit 10 miliarde de euro și ordonanța închide toate măsurile adoptate de guvern. A doua ordonanță importantă este cea de modificare a legii petrolului, unde se clarifică cum se aplică sancțiunile internaționale în zona de exploatare a resurselor petroliere, în așa fel încât să fie protejate interesele țării noastre. De asemenea, se clarifică ce se întâmplă dacă un contract se denunță unilateral, pentru ca interesele țării noastre să fie protejate.

Memorandumul privind reforma companiilor de stat: Am făcut o analiză săptămânile trecute, avem nu doar niște angajamente pe programele europene, ci avem un interes legitim ca mările companii de stat să fie bine gestionate. Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere către acest pachet. Câteva nume: Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craoiva, Ploiești, și așa mai departe. Luni vom avea o ședință, se va colabora cu agenția care monitorizează performanța, astfel încât în cursul anului viitor să nu mai avem situația de a adopta bugetele în a doua jumătate a anului, ci în primul trimestru al anului. E nevoie de un parcurs clar.

Bolojan, despre criza apei din Prahova

Am fost întrebat și la Viena cine sunt responsabilii. Principală urgență este să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă. Din această seară, alimentarea cu apă va incepe să fie reluată. Nu se va vedea dintr-odată la toate locuinţele, realimentarea se va face treptat. În ședința de Guvern am mandatat DSP, Ministerul Mediului, MAI, IGSU să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova pentru ca oamenii să aibă acces la apă. Nu există garanţia că această apă este potabilă, dar au acces la apă pentru spălat, la toalete.

Atunci când vine un fenomen natural pe care nu-l poți controla, este o situație. dar când atunci din decizii care nu sunt pregătite corect, din vina unor responsabili, trebuie să luăm două măsuri. Să clarificăm toate procedurile ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. La Prahova este o situație aparte. Au mai mulți operatori decât în celelalte județe, pe lângă Adminstraţia Bazinală care livrează apă, au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ, care tratează această apă. Au doi operatori. Lucrările de acest tip se fac peste tot, dar atunci când se fac, oamenii sunt anunțați din timp, se fac rezerve suplimentare. Oamenii nu se trezesc seara că nu mai au apă sau că nu mai este apă industrială.

În afara de fuga de răspundere, fără să mă apuc să dau niște note, cei care au decis să ia aceste măsuri, comunicându-le terților că nu sunt riscuri, înseamnă că există o problemă de competență la Apele Române.

Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu

Nu voi da astăzi un răspuns clar, dar instituţiile pot primi nenumărate informări. Cât timp un ministru (n.red. Diana Buzoianu) are subordonaţi şi care nu este în deplină cunoştinţă de cauză nu poate să îşi asume răspunderea în locul unor oameni care i-au explicit şi în mod direct aceste măsuri.

Existența la Prahova a mai multor operatori este un factor care a contribuit la acest lucru. Consider că trebuie simplificat aceast lucru. Compania de exploatare trebuue să își asume responsabilitățile pe care le derulează astăzi.

Bolojan, după ce ÎCCJ a decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor

Soliditatea coaliției se va testa când vom ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură. Cu toții avem o responsabilitate și o stabilitate politică este un nivel de bază. În ceea ce privește decizia ICCJ, eu sper că acest proiect respectă prevederile constituționale și dacă data trecută CCR a considerat că 10 zile nu au fost suficiente, acum, și prin concursul CSM, am respectat acest aspect care ține de avizare, chiar dacă a fost aviz negativ. Acum nu mai avem probleme de proceduri. Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile guvernului sunt corecte și constituționale.

