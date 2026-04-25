Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, că armata americană ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace "în fiecare an".

Şeful Pentagonului susţine că armata americană ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace în fiecare an - Hepta

"Când duci un război în mod corect, ideile de cealaltă parte pe care le aduci sunt despre pace. Asta ne-am dori cel mai mult să vedem. De fapt, am făcut odată un videoclip despre singura instituție care ar trebui să câștige Premiul Nobel pentru Pace. În fiecare an. Este vorba despre armata Statelor Unite. Pentru că suntem garanții siguranței și securității nu doar a țării noastre, ci a multor oameni din această lume", a declarat Pete Hegseth.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premiul Nobel pentru Pace este în continuare menţionat de administraţia Trump, în contextul în care preşedintele american a criticat virulent Norvegia după ce nu a primit el acest titlu.

Articolul continuă după reclamă

Trump a declarat, în luna ianuarie, că și-a pierdut respectul pentru Norvegia, acuzând autoritățile de la Oslo că ar controla acordarea Premiului Nobel pentru Pace.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Casa Albă și erau în contextul nemulțumirii lui Trump pentru faptul că nu a fost recompensat cu prestigiosul premiu.

"Am pierdut mult din respectul pentru Norvegia şi cred cu tărie că Norvegia controlează Premiul Nobel", a afirmat Donal Trump într-o conferinţă de presă care a avut ca temă principală realizările primului an al celui de-al doilea mandat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰