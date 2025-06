Vishwashkumar Ramesh a supravieţuit ca prin miracol prăbuşirii zborului India Air, în urma căreia au murit 241 persoane. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, l-a vizitat pe Ramesh vineri la spitalul din Ahmedabad unde este tratat pentru arsuri şi alte răni. În interviul acordat, Ramesh a descris cum aeronava părea să se fi blocat imediat după decolare.

Vishwashkumar Ramesh: Totul s-a întâmplat în faţa ochilor mei. Nu pot nici eu să cred cum am reuşit să scap în viaţă de acolo pentru că, pentru nişte timp, am crezut că şi eu voi muri iar atunci când am deschis ochii, am simţit că sunt viu, aşa că am încercat să-mi scot centura de siguranţă, şi am reuşit să scap de acolo. În faţa ochilor mei stewardesele şi ceilalţi oameni au murit cu toţii.

Reporter: Poţi să-mi spui câte ceva? Ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat atât de brusc?

Vishwashkumar Ramesh: Într-un minut de la decolare, pentru 5-10 secunde, s-a simţit ca şi cum s-ar fi blocat, iar apoi luminile verzi şi albe iar apoi au accelerat pentru decolare, şi a ajuns la o viteză unde...

Reporter: Acela a fost hostelul unui spital.

Vishwashkumar Ramesh: Da, într-un hostel. S-a întâmplat totul în faţa mea.

Cum a reuşit Vishwashkumar să iasă din avion de unul singur

Reporter: Când s-a prăbuşit zborul a aterizat pe hostel? Atunci ai ieşit.

Vishwashkumar Ramesh: Partea pe care eram nu a aterizat pe hostel, a aterizat la parterul acestuia, nu ştiu despre ceilalţi, dar unde am aterizat era o parte mai joasă şi a fost un petic de pământ în afara avionului unde s-a rupt uşa şi am văzut peticul, m-am gândit să încerc să ies, aşa că am încercat. Aşa că am ieşit de acolo şi pe partea opusă era zidul unei clădiri, deci cred că nimeni nu a putut să iasă de acolo, pentru că acolo s-a prăbuşit şi unde eram eu, acela era singurul loc în care era un petic de pământ. Nu ştiu cum am supravieţuit pentru că în faţa ochilor mei stewardesele şi ceilalţi...

Reporter: Ai plecat pe propriile picioare?

Vishwashkumar Ramesh: Mâna mea stângă a fost arsă din cauza incendiului, apoi o ambulanţă m-a luat şi m-a adus aici, la spital.

Reporter: Cum merge tratamentul, cum te simţi?

Vishwashkumar Ramesh: Tratamentul merge bine, oamenii de aici sunt foarte încurajatori şi mă tratează bine.

