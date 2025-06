Un pasager care ar fi zburat cu avionul Air India cu doar două ore înainte ca acesta să se prăbușească, omorând sute de persoane, a postat un videoclip șocant în care spune că "nimic" nu funcționa în cabină, inclusiv luminile, aerul condiționat și ecranele din spatele scaunelor.

Imaginile tulburătoare ar fi fost filmate în interiorul avionului Boeing 787 Dreamliner în penultimul său zbor, în timp ce zbura din Delhi spre Ahmedabad, cu câteva ore înainte de a se prăbuși, relatează New York Post.

Imagini din avion, înainte de zborul fatal: "Nimic nu funcţionează"

"Am fost în același nenorocit de zbor cu două ore înainte să decoleze din Ahmedabad", a scris Akash Vatsa pe X. "Am venit cu acest avion din Delhi în Ahmedabad. Am observat lucruri neobișnuite", a continuat el, adăugând că a filmat aparentele defecțiuni ale aeronavei pentru a putea trimite înregistrarea reprezentanţilor Air India ulterior.

"Aerul condiționat nu funcționează deloc. Și, ca de obicei, nici ecranele TV nu funcționează, nici acest buton pentru chemarea echipajului de cabină",spune Akash Vatsa în videoclip.

El s-a plâns și că "transpiră ca naiba" din cauza lipsei aerului condiționat, adăugând că acesta este motivul pentru care "Air India este considerată una dintre cele mai proaste companii aeriene din lume".

Alte defecțiuni vizibile în videoclipuri includ piese slăbite sub scaune, elemente deteriorate și semne posibile ale unei lipse de întreținere. Air India nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Într-o postare separată, Akash Vatsa a anunțat că refuză să zboare înapoi la Delhi cu Air India joi seară. Nu a fost confirmată încă o cauză oficială a prăbușirii de joi. Se crede că aeronava a suferit o defecțiune tehnică la scurt timp după decolare, ceea ce a dus la accident.

Imagini de pe camerele supraveghere arată ceea ce pare a fi un nor de praf sau fum care se ridică din partea de jos a avionului în momentul decolării, cu câteva secunde înainte ca acesta să dispară în spatele unor clădiri. O explozie uriașă și coloane de fum negru au apărut brusc în locul în care avionul s-a prăbușit.

Vatsa a postat și o imagine care ar arăta biletul său pentru zborul Air India AI423, care a plecat din Delhi spre Ahmedabad la ora 8:50 dimineața, ora locală, joi. Biletul era pentru locul 25A, la 14 rânduri în spatele locului 11A, unde stătea Vishwash Kumar Ramesh - pasagerul care a supraviețuit miraculos prăbușirii groaznice.

