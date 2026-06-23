Capsula Starfall, cea mai nouă inovație SpaceX în domeniul zborurilor spațiale, a efectuat marți primul său zbor în spațiu, fiind lansată cu ajutorul unei rachete Falcon 9.

SpaceX a lansat în spațiu o capsulă complet nouă. Ce este Starfall și la ce va fi folosită - X/ @SpaceX

Misiunea a decolat de la Complexul de Lansare Spaţială 40 de la Staţia Forţelor Spaţiale Cape Canaveral din Florida la ora 10:52 GMT, potrivit Agerpres.

Cum funcționează capsula Starfall și ce misiuni va avea

Starfall este un vehicul de marfă conceput pentru a transporta încărcături utile pe orbita terestră joasă (LEO) şi dincolo de aceasta, la bordul rachetelor Falcon 9 şi Falcon Heavy ale SpaceX, şi, de asemenea, pentru a returna materiale în siguranţă înapoi pe Pământ. Platforma nu este concepută pentru a transporta pasageri umani. Ea este orientată spre sprijinirea cercetării şi transportul altor încărcături utile care necesită recuperare după o perioadă în spaţiu, cum ar fi rezultatele unor experimente, produse farmaceutice etc.

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De ce este Starfall importantă pentru viitorul cercetării spațiale

Conceptul a fost deja pus în practică de Varda Space, care a aterizat până în prezent cinci dintre capsulele sale conice din seria "W", cu o lăţime de 0,9 metri şi o greutate de aproximativ 300 de kilograme, una dintre ele returnând o sarcină utilă pentru Forţele Aeriene ale SUA după mai mult de opt săptămâni pe orbită. Starfall este de peste trei ori mai mare, având un diametru de 3,1 m şi o înălţime de 0,75 m. Vehiculul SpaceX poate transporta până la 1.000 kg de sarcină utilă.

Starfall are două secţiuni principale, care se separă după reintrare: o placă superioară pentru depozitarea sarcinii utilă şi componentele de control al atitudinii şi un scut termic din fibră de carbon care stochează gaz comprimat pentru a alimenta manevrele de control al atitudinii necesare pentru reintrări şi aterizări precise, lansarea scutului termic şi desfăşurarea paraşutei, conform documentului depus de SpaceX la FAA.

SpaceX intenţionează să lanseze Starfall în misiuni suborbitale, pe lângă perioadele pe termen lung pe care le va putea petrece în LEO. Capsula nu are un sistem de propulsie şi este incapabilă să se deorbitateze. Documentul FAA nu explică clar despre cum se va realiza acest lucru, dar este probabil ca această lansare să utilizeze a doua treaptă a rachetei Falcon 9 pentru a aduce capsula înapoi pe Pământ.

În cazul în care Starfall întâmpină orice fel de problemă în spaţiu sau în timpul reintrării, SpaceX a proiectat nava spaţială pentru a fi folosită în siguranţă. "Capsulele utilizează gaz rece inert (azot) nepericulos pentru controlul altitudinii şi nu conţin propulsori lichizi sau substanţe periculoase. Toate sistemele presurizate ar fi ventilate înainte de amerizare, prin urmare, combustibilii nu va fi eliberaţi în ocean", spune compania în documentul FAA.

SpaceX nu a specificat încă pentru cât timp intenţionează să menţină vehiculul de testare Starfall pe orbită în această misiune de debut şi nu a transmis imagini ale celei de-a doua trepte a lui Falcon 9 după separarea de boosterul rachetei. Când capsula Starfall se va întoarce, SpaceX vizează o zonă din Oceanul Pacific pentru amerizare, la aproximativ 1.300 km în largul coastei de vest a Statelor Unite.

De partea opusă a Statelor Unite, racheta Falcon 9 care a lansat misiunea demonstrativă Starfall s-a îndreptat spre Oceanul Atlantic. Acesta a fost al 29-lea zbor pentru acest propulsor anume, cu numărul de identifcare 1078, a cărui experienţă anterioară include lansarea Crew-6 a NASA către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), o misiune a Forţelor Spaţiale şi 23 de lansări Starlink, printre altele. La aproximativ două minute şi jumătate după decolare, boosterul propulsorul 1078 şi-a reglat fin traiectoria pentru o amerizare rapidă pe barja dronă a SpaceX "A Shortfall of Gravitas", din Atlantic, aterizând la aproximativ 9 minute după lansare.