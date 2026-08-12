Telenovela "Anna" de pe Transfăgărăşan a ajuns în presa internaţională. Cine ar fi misterioasa ucraineancă

O inimă uriaşă şi un nume scris cu litere mari pe stânca unuia dintre cele mai cunoscute drumuri din România. La început a părut gestul neinspirat al unui turist care a vrut să-şi declare iubirea într-un mod spectaculos, însă după ce imaginile au devenit virale, o întrebare a început să stârnească tot mai multă curiozitate: cine este, de fapt, Anna?

Protagoniştii scandalului cu desenul de pe Transfăgărăşan - Arhivă foto

Bărbatul a fost filmat în timp ce desena cu spray o inimă albă de mari dimensiuni pe stâncă, pe Transfăgărăşan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, potrivit La Stampa.

În interiorul inimii a scris, cu litere mari, numele "ANNA". Filmarea a ajuns pe reţelele sociale şi a stârnit numeroase reacţii, inclusiv în presa internaţională, mai ales după ce imaginile au fost distribuite şi de Salvamont Argeş.

Mulţi dintre cei care au comentat au criticat gestul şi deteriorarea stâncii. Una dintre reacţiile care s-a răspândit rapid în mediul online a fost: "Anna, ţine-ţi idiotul acasă".

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Bărbatul a fost identificat de poliţie

Poliţiştii au reuşit să îl identifice pe autor. Este vorba despre un bărbat din Bucureşti, în vârstă de aproximativ 54-55 de ani, pensionar.

Potrivit mai multor publicaţii româneşti citate de La Stampa, acesta ar fi fost angajat al Ministerului Apărării.

Bărbatul urmează să răspundă pentru deteriorarea stâncii, iar autorităţile au anunţat că va trebui să contribuie şi la îndepărtarea desenului.

Cazul ar fi putut rămâne doar un episod de vandalism, însă numele scris în interiorul inimii a atras imediat atenţia celor de pe reţelele sociale.

Cine ar fi, de fapt, Anna

Primele informaţii despre femeie au fost publicate de Cancan şi apoi preluate de mai multe publicaţii din România, arată La Stampa.

Potrivit acestor relatări, Anna nu ar fi soţia bărbatului, ci femeia cu care acesta ar avea o relaţie. Şi ea ar fi căsătorită.

Anna ar fi cetăţean ucrainean şi ar fi venit în România în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, împreună cu fiul ei, care avea atunci 17 ani.

S-ar fi stabilit la Bucureşti, unde ar lucra în domeniul fitnessului şi al esteticii.

Soţul ei ar fi rămas în Ucraina şi, potrivit informaţiilor apărute în presa română, ar lupta pe front.

Şi bărbatul care a desenat inima ar fi căsătorit

La rândul său, autorul desenului ar avea familie.

Cancan l-a descris drept un pensionar al Ministerului Apărării, în vârstă de 55 de ani, căsătorit şi tatăl unui copil adult.

Potrivit aceleiaşi surse, cei doi ar fi avut o relaţie extraconjugală şi ar fi petrecut inclusiv o vacanţă împreună în Croaţia.

Oamenii de pe reţelele sociale au început să compare fotografii şi locuri publicate online de cei doi, iar povestea a căpătat rapid amploare.

Povestea s-a mutat de pe munte pe reţelele sociale

În doar câteva zile, cazul nu a mai fost doar despre un bărbat surprins cu un spray în mână pe Transfăgărăşan.

Au început să circule fotografii, informaţii din profilurile de pe reţelele sociale, detalii despre călătorii, căsnicii şi presupusa relaţie dintre cei doi.

Potrivit Cancan, Anna a publicat şi un prim mesaj după izbucnirea scandalului, fără să lămurească însă natura relaţiei sale cu bărbatul care i-a scris numele pe stâncă.

Ce se ştie sigur până acum

Un lucru este cert: bărbatul a desenat cu spray pe o formaţiune stâncoasă de pe Transfăgărăşan, a fost identificat de poliţie şi riscă o sancţiune.

În schimb, informaţiile despre presupusa relaţie cu Anna, faptul că amândoi ar fi căsătoriţi şi că soţul femeii ar lupta în Ucraina provin din relatările presei şi nu au fost confirmate de autorităţi.

Gestul care trebuia să fie o declaraţie de dragoste a ajuns astfel nu doar în atenţia poliţiei, ci şi în centrul unei poveşti intens discutate în mediul online.