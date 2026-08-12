Nivelul scăzut al Dunării a scos la iveală, în Budapesta, o descoperire spectaculoasă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. O motocicletă folosită de Wehrmacht a fost recuperată din albia fluviului, iar starea în care s-a păstrat i-a surprins pe specialiști. Sub ea au fost găsite și rămășițele a doi soldați germani.

O motocicletă germană din Al Doilea Război Mondial, găsită în albia Dunării - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V./ Simone Schmid

Imaginile cu motocicleta recuperată din Dunăre au făcut înconjurul lumii, fiind preluate de publicații din India și Vietnam, dar și de presa britanică și de platforme americane, potrivit Euronews.

Institutul și Muzeul de Istorie Militară din Ungaria a identificat vehiculul drept un DKW NZ 350-1, model produs special pentru utilizare în timpul războiului.

Motocicleta a fost scoasă din apă pe 2 august, în zona Pieței Batthyany din Budapesta, aflată vizavi de clădirea Parlamentului ungar.

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Motocicleta este aproape complet intactă

În momentul în care a fost ridicată din Dunăre, motocicleta era îmbibată cu apă și noroi și cântărea peste 200 de kilograme. Cu toate acestea, vehiculul s-a păstrat aproape în întregime.

În prezent, motocicleta este curățată și conservată într-un hangar al muzeului din Budapesta.

Modelul DKW NZ 350-1 a fost produs între 1944 și 1945, iar până la sfârșitul războiului fuseseră fabricate puțin sub 12.000 de exemplare.

Modelele DKW NZ 250 și NZ 350 erau considerate la acea vreme de motocicliști deosebit de robuste și fiabile. Din 1944, producătorul a introdus varianta NZ 350-1, dezvoltată special pentru condițiile de război.

Detaliile concepute pentru condițiile dure de pe front

Una dintre particularitățile motocicletei este o piesă montată în partea din spate a cadrului, asemănătoare unei "aripioare", care funcționa ca un dispozitiv pentru îndepărtarea noroiului și a zăpezii.

Rolul acesteia era de a împiedica noroiul și zăpada să se lipească de anvelopă și să ajungă ulterior la transmisia pe lanț. Modificarea ar fi fost realizată pe baza experienței acumulate în timpul iernilor din Rusia.

Un alt element distinctiv este blocul motor realizat din fontă cenușie, un aliaj de fier cu un conținut ridicat de grafit. Una dintre explicații este lipsa aluminiului în timpul războiului.

Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, specialiștii nu pot stabili însă ziua sau luna exactă în care a fost produs exemplarul recuperat din Dunăre.

Istoria producătorului DKW și legătura cu Wehrmachtul

Originile companiei DKW sunt legate de inginerul danez Jorgen Skafte Rasmussen, care, în 1907, a înființat în Zschopau, Saxonia, o afacere în domeniul mecanicii și al ingineriei cu abur.

Numele DKW a apărut ulterior și provenea inițial de la "Dampfkraftwagen", termen care înseamnă automobil propulsat cu abur.

În 1922, la Zschopau a fost produs primul motor DKW în doi timpi, iar în anii care au urmat compania a devenit unul dintre cei mai importanți producători germani de motociclete.

În 1932, DKW a fuzionat cu Audi, Horch și Wanderer, formând Auto Union AG. Fabrica DKW din Zschopau a rămas centrul producției de motociclete și motoare al noului grup.

În anii 1930, compania s-a implicat tot mai mult în procesul de reînarmare al Germaniei, iar modelul NZ 350 a fost fabricat în număr mare pentru Wehrmacht.

Importanța fabricii este reflectată și de cifrele de producție: în 1934, de pe linia de asamblare ieșea motocicleta DKW cu numărul 350.000, iar în 1939 era produs exemplarul cu numărul 500.000.

Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, producția destinată civililor a fost redusă treptat, iar fabricarea motocicletelor s-a concentrat din ce în ce mai mult pe necesitățile militare.

Motocicleta DKW NZ 350-1 recuperată acum din Dunăre datează din această ultimă perioadă a războiului.

Modelul german a continuat să fie produs în Uniunea Sovietică

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, fabrica DKW din Zschopau a fost demontată de forțele sovietice de ocupație. Utilajele și echipamentele au fost transportate în Uniunea Sovietică.

Ingineri DKW din Zschopau au fost duși și la Izhevsk, unde au contribuit la reluarea producției de motociclete.

Istoria modelului NZ 350 a continuat astfel și după război. Din 1946, în Uniunea Sovietică a început producția modelului IZh-350, bazat în mare parte, din punct de vedere tehnic, pe DKW NZ 350.

Până în 1951 au fost fabricate peste 127.000 de astfel de motociclete.

Ce au mai găsit cercetătorii în albia Dunării

În ultimele zile, în apropierea motocicletei Wehrmachtului au fost descoperite și componente ale echipamentului original, printre care o canistră de combustibil, un ham în formă de Y și un suport pentru baionetă.

Hamul în formă de Y era realizat din piele, se purta peste umeri și era prins cu alte curele în partea din față și din spate. Acesta era folosit pentru fixarea pe corp a unor obiecte precum sacul pentru pâine, cartușierele sau bidonul de apă. Denumirea provenea de la forma creată de curelele purtate pe umeri.

Suportul pentru baionetă era prins de centură sau de alte elemente ale echipamentului și era folosit pentru transportarea baionetei atunci când aceasta nu era montată pe armă.

Rămășițele a doi soldați germani, descoperite sub motocicletă

Cea mai importantă descoperire a fost făcută însă sub motocicletă, unde au fost găsite rămășițele a doi soldați germani.

Plăcuțele lor de identificare sunt complet intacte și ar putea permite, pentru prima dată după mai bine de 80 de ani, stabilirea identității celor doi și clarificarea împrejurărilor în care au murit.

În același loc a fost descoperită și o insignă de mânecă de tip "Kuban". Aceasta ar putea indica faptul că fostul său purtător fusese anterior desfășurat în capul de pod Kuban, din Caucaz.

Deocamdată, se presupune că rămășițele aparțin celui care conducea motocicleta și pasagerului său.

Există însă și o altă ipoteză. Institutul de Istorie Militară din Ungaria consideră că zona respectivă ar fi putut fi folosită, după încheierea asediului, drept loc pentru aruncarea resturilor și deșeurilor de război. Acolo ar fi fost abandonate inclusiv muniție și diferite piese de echipament.