Cea mai aşteptată nuntă a avut loc în secret. Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina într-o ceremonie la care au participat doar copiii lor. Împreună de 10 ani, sunt cel mai popular cuplul din lume pe reţelele de socializare, cu peste 700 de milioane de urmăritori.

Ronaldo şi Georgina au făcut pasul cel mare la Cascais, în apropiere de Lisabona, la un an după logodnă. Anunţul a venit pe Instagram - o fotografie cu verighetele de pe mâinile îndrăgostiţilor. Ronaldo şi Georgina au făcut pasul cel mare la Cascais, în apropiere de Lisabona, la un an după logodnă. Anunţul a venit pe Instagram - o fotografie cu verighetele de pe mâinile îndrăgostiţilor. Zece ani mai târziu, Georgina şi Ronaldo cresc cinci copii şi duc o viaţă pe care mulţi o invidiază. Pleacă în vacanţe în insule private cu avioanele personale şi petrec cu vedete pe iahturi de zeci de milioane de dolari.

Câştigătorul Balonului de Aur este fericit. Spune că a câştigat şi o soţie de aur

Pasionată de modă, Georgina apare des la defilările marilor case, fie în public, fie pe podium. Anul acesta a păşit chiar pe covorul roşu la Cannes, la premiera filmului regizat de Cristian Mungiu. Câştigătorul Balonului de Aur este fericit. Spune că a câştigat şi o soţie de aur. "Este o femeie specială pentru mine pentru că, dincolo de calităţile ei, de faptul că este frumoasă şi are un corp frumos şi tot ceeea ce îmi place mie, este persoana care mă înţelege. Are grijă de mine, lucru foarte important. Are grijă de familie, are grijă de casă", a declarat Cristiano Ronaldo.

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Căsătoria a venit după săptămâni la rând în care tabloidele au dat ca sigură nunta în Funchal, oraşul natal al lui Cristiano. În weekend, peste 2.000 de oameni s-au adunat acolo, în faţa catedralei, în speranţa că vor fi martori la marele eveniment.