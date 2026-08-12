O româncă și-a răpit nepoata de 10 zile dintr-un spital din Italia. Plănuia să fugă cu bebeluşul în România

Un bebeluş de numai zece zile a dispărut dintr-un spital din provincia Caserta, iar alerta a declanșat o amplă operațiune a poliției italiene. Câteva ore mai târziu, mașina în care se afla nou-născuta a fost interceptată la sute de kilometri distanță, pe autostrada A1.

Fetița, de naționalitate română, a fost răpită în seara de 9 august din spitalul "Guerriero" din Marcianise, unde se afla internată în așteptarea unei decizii a judecătorului privind încredințarea ei, potrivit Virgilio Notizie.

Copila avea doar zece zile când a fost luată din unitatea medicală. Potrivit anchetatorilor, bunica maternă ar fi profitat de momentul în care mama fetiței fusese autorizată să intre în secție pentru alăptare și ar fi reușit, printr-un șiretlic, să plece cu nou-născuta.

Ulterior, femeia s-ar fi urcat într-o mașină și ar fi pornit spre graniță, cu intenția de a ajunge în România.

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Poliția a urmărit mașina de-a lungul Italiei

Imediat după dispariția copilului, comandamentul de Poliţie din Caserta și Comisariatul din Marcianise au început o anchetă de urgență și au reușit să identifice rapid vehiculul folosit pentru fugă.

La reconstituirea momentului în care fetița a fost scoasă din spital a contribuit și personalul unității medicale, care le-a oferit anchetatorilor informații importante despre ceea ce se întâmplase.

Mașina a fost monitorizată pe traseul prin Italia, până când polițiștii din Florența, împreună cu Poliția Rutieră din capitala Toscanei, au reușit să o oprească pe Autostrada Soarelui, A1, în apropiere de Florența.

Intervenția a avut loc cu doar câteva ore înainte ca femeia să poată ajunge la frontieră.

Bunica se afla deja în arest la domiciliu

În mașină, alături de copil, polițiștii au găsit-o pe bunica maternă, și ea de naționalitate română.

Anchetatorii au stabilit că femeia se afla deja în arest la domiciliu în momentul în care a plecat cu nepoata.

Aceasta a fost arestată în flagrant pentru evadarea din arestul la domiciliu și denunțată pentru sustragerea unei persoane incapabile, faptă prevăzută de articolul 574 din Codul penal italian.

Fetița a fost găsită teafără și dusă la spital

După ce a fost recuperată de polițiști, nou-născuta a fost dusă la un spital pediatric din Florența pentru investigații medicale.

Medicii au confirmat că fetița se afla într-o stare bună de sănătate. Ulterior, aceasta a fost încredințată serviciilor sociale, în așteptarea unei decizii a autorităților judiciare privind locul în care va fi plasată.