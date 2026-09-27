Un ciclon subtropical a făcut prăpăd pe coasta de nord-est a Statelor Unite. New Jersey, Philadelphia si Massachusetts au fost, pur şi simplu, măturate de rafale puternice. Cantităţi uriaşe de apă au inundat străzi şi bulevarde întregi în marile oraşe. În New York şi New Jersey a fost deja declarată stare de urgenţă.

Inundaţii de coastă, străzi transformate în râuri din New Jersey până în New York şi peste 80 de mii de oameni fără curent electric. Asta a lăsat în urmă ciclonul Nor'easter în ultimele două zile. Puterea uraganului a făcut şi victime - un bărbat de 56 de ani a murit, după ce un copac a căzut ca secerat peste el. "Stați departe de apă. Stați departe de apă! Nu vă apropiați de bărci. Fiți precauți dacă locuiți în acele zone de coastă. Oricine intră în apă sau se apropie de ea în acest weekend se joacă literalmente cu viața lui", a declarat Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York.

Cei care s-au încumetat să iasă, totuşi, din casă au avut nevoie de barcă sau ce caiac. Furtuna a forțat mulți oameni să își schimbe planurile. Sute de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Internațional Boston Logan din cauza vântului puternic. Rafalele ating şi 86km/h. "Dacă locuiți într-un subsol, cunoașteți ieșirile și fiți pregătiți să vă mișcați, dacă se apropie apa. Nu conduceți și nu mergeți prin apele inundațiilor", a declarat Zohran Mamdani, primarul din New York. 40 de milioane de american rămân în alertă până mâine, când furtuna ar urma să îşi schimbe direcţia.