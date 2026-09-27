Sportul nu mai înseamnă doar mișcare, ci și un job pentru tot mai mulți români. Și chiar unul la modă. În jurul sălilor de fitness s-a dezvoltat o adevărată industrie, iar odată cu ea a crescut și cererea pentru instructori. Domeniul atrage oameni cu experiențe profesionale diferite, care aleg să transforme pasiunea pentru sport într-o nouă carieră. Piața este în creștere continua, iar pentru un trainer cu o bază solidă de clienți, fitnessul poate deveni și o sursă consistentă de venit.

Faceți cunoștință cu Amalia Cucu. E asistent medical la Serviciul de Ambulanță Timiș. Când nu poartă uniformă de serviciu, o găsim în costum de sport. Are 41 de ani și de 2 luni e instructor de fitness cu acte în regulă. Pasiunea pentru mișcare a convins-o să transforme ceea ce făcea din plăcere într-un al doilea job

"Acum 2 ani când m-am uitat în oglindă și nu mi-a plăcut ce am văzut și am vrut ceva mai bine pentru mine, adică am vrut versiunea mea cea mai bună și asta m-a determinat să încep niște cursuri de fitness. Îmi place ca și asistent medical pe ambulanță să intervin în caz de urgență, dar că și antrenor personal în sală prevenim orice urgenţă. Este un second job foarte solicitant", spune Amalia.

Când sportul devine o pasiune

Pentru Amalia, antrenamentul nu înseamnă doar exerciții și kilograme ridicate. Daiana e una dintre primele ei cliente. E medic de profesie, iar acum vine la sală de 3-4 ori pe săptămâna, deși sportul nu a fost niciodată o prioritate pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

"Încă de la școală eram mai mereu banca și îmi găseam scuze că să nu fac sport. Fără un antrenor nu cred că aș fi reușit să fac exercițiile corect și de multe ori poate aș fi făcut mai mult rău decât bine", spune Daiana Lamping, medic.

Pentru oameni că Daiana, un antrenor personal înseamnă mai mult decât cineva care monitoriează mişcările. Iar cererea mare a făcut că meseria de instructor de fitness să se dezvolte rapid.

La sală, cifrele nu se măsoară doar în kilograme. Se măsoară și în oameni. În România sunt acum aproape 13.000 de persoane care lucrează în zona sportului și fitnessului. Aproape de două ori mai multe decât în 2011, de exemplu. Iar piața crește și ea: anul trecut a ajuns la aproape 200 de milioane de euro. Semn că, pentru tot mai mulți români, sportul nu mai înseamnă doar mișcare, ci și o industrie în care se poate construi o carieră.

Cât costă cursurile

Cursurile pentru instructorii de fitness durează 7 luni și costă între 4.700 și 6.000 de lei. Robert e master trainer și fizioterapeut la Institutul de boli Cardiovasculare din Timișoara. Ce vede zi de zi la spital l-a făcut să înțeleagă și mai bine cât de important este un stil de viață sănătos.

"Este o piață într-o continuă creștere, mai ales după pandemie , industria de fitness din România chiar s-a dezvoltat semnificativ, numărul de săli s-a triplat și automat odată cu creșterea numărului de săli apare și cererea de instructori calificați, de obicei, cam 40-50% apelează la antrenori personali, care vin pentru prima oară într-o sala de fitness. La început de drum eu zic că s-ar ajunge la un venit de 1000 de euro pe lună", a declarat Robert Mogoş, master trainer, fizioterapeut.

Iar asta în condițiile unui job part time! Instructori de fitness ajung oameni cu experiențe profesionale foarte diferite. "Eu sunt de profesie inginer, am luat 8 ani în corporație, dar făcând 2 copii și stând acasă, în maternal, 4 ani am simțit că nu mă mai regăsesc deloc. M-am gândit că niciodată nu e prea târziu să faci ce îți place", mărturiseşte Andrada Mogoș, instructor de fitness.

Din Ambulanță, din corporație sau direct de pe băncile facultății, tot mai mulți își găsesc locul în sala de sport și transformă mișcarea într-o meserie.