Nici vacanțele nu mai sunt ce-au fost. Vedem atâtea fotografii pe net, şi chiar le şi verificăm, încât atunci când ajungem la destinaţie, nu mai avem nicio satisfacţie. Un studiu arată că aproape 7 din 10 turiști au ajuns într-un loc pentru prima dată, dar au avut senzația că îl cunosc deja.

Vacanţele noastre încep tot mai des înainte să ne facem bagajele. Pe TikTok sau Instagram vedem deja hotelul, plaja, restaurantul sau locul de unde vrem să ne facem o poză. Aşa că atunci când ajungem acolo, simţim deja că am mai fost în acel loc. Un studiu făcut pe 10.000 de persoane arată că 7 din 10 turişti care ajung pentru prima dată într-o locaţie se simt astfel, iar 74% spun că se documentează atât de mult încât atunci când ajung în locul dorit nu-i mai surprinde nimic.

Mai există un aspect. Atunci când documentăm totul online, ajungem ca în realitate să nu mai fim atât de surprinşi, ba chiar dezamăgiţi. Informaţiile ne pot ajuta să ne alegem sau ne documentăm vacanţa, dar dacă luăm prea multă informaţie totul se transformă doar într-o listă care trebuie bifată. Soluţia e simplă: alegem câteva locuri pe care vrem să le vedem, dar ne lăsăm timp să fim surprinşi.