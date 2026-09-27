Mama lui Victor Ponta a murit. Cornelia Naum avea 84 de ani

Anul trecut, Ponta spunea despre mama sa că "nu este în cea mai bună stare". "Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult", declara, într-un interviu pentru Libertatea, Victor Ponta.

De asemenea, Cornelia Naum afirma, în urmă cu mai mulți ani, într-un interviu la "Sinteza Zilei" de la Antena 3 CNN, că din cauza unor probleme de sănătate, sarcina ei a fost grea. Tatăl fostului premier ar fi fost cel care a insistat ca Victor Ponta să se nască.