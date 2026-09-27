Moartea a venit într-o secundă pentru un şofer vitezoman din Cluj. Bărbatul a pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul şi s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. În urma impactului violent, maşina a rămas încolăcită de stâlp.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum şoferul circulă cu viteză pe străzi, iar la un moment dat nu mai poate controla volanul. A murit pe loc. Cauzele exacte ale accidentului sunt în continuare cercetate de Poliție.

Ce spun poliţiştii

La data de 26 septembrie a.c., în jurul orei 03.15, a fost înregistrat un accident rutier pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca, în care a fost implicat un singur autoturism.

Articolul continuă după reclamă

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate, în împrejurări ce urmează a fi stabilite.

Din nefericire, în urma impactului, bărbatul de 33 de ani a fost declarat decedat de către echipajul medical sosit la fața locului.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.