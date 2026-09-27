Poliţia britanică a anunţat duminică arestarea mai multor bărbaţi suspectaţi de încălcarea legislaţiei privind explozibilii, iar armata a inspectat mai multe vehicule după ce măsurile de securitate au fost intensificate la o bază aeriană britanică utilizată de forţele aeriene americane în sud-vestul Angliei, informează Reuters, citată de Agerpres.

Alertă cu explozibili la Fairford, baza SUA din Marea Britanie. E locul de unde decolează avioanele spre Iran - Profimedia

Guvernul britanic a autorizat SUA să utilizeze baza RAF Fairford pentru a efectua lovituri asupra unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz. Un martor ocular citat de Reuters a relatat că poliţişti înarmaţi blocau accesul la poarta principală a bazei. Aproximativ 30 de vehicule de intervenţie - inclusiv maşini de poliţie, ambulanţe şi autospeciale de pompieri - erau staţionate în localitatea Fairford, situată în apropierea bazei.

Gardienii Revoluţiei au avertizat să nu se permită decolarea bombardierelor americane de la baza Fairford

"Mai multe imobile din zona Whelford sunt în prezent evacuate în urma declarării unui incident major. Măsura survine după arestarea mai multor bărbaţi suspectaţi de încălcarea prevederilor Legii privind explozibilii", a anunţat poliţia din Gloucestershire într-un comunicat, referindu-se la un sat situat în apropierea bazei aeriene.

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"Echipa specializată a armatei pentru neutralizarea dispozitivelor explozive examinează în prezent mai multe vehicule", a adăugat poliţia. Un purtător de cuvânt al forţelor aeriene ale SUA a declarat că nu va discuta despre măsurile specifice de protecţie. "Aripa 501 de Sprijin în Luptă (501st Combat Support Wing) şi celelalte unităţi ale noastre staţionate în Marea Britanie rămân vigilente şi vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranţa şi securitatea personalului militar american, a civililor, a contractorilor şi a familiilor acestora", a precizat purtătorul de cuvânt.

"Evaluăm în permanenţă o serie de factori care determină măsurile pe care le implementăm sau le modificăm pentru a ne proteja instalaţiile, personalul şi familiile acestuia", a adăugat sursa citată. În luna iulie, Marea Britanie a anunţat că forţele sale armate sunt pregătite să protejeze ţara împotriva oricărui atac, după ce Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat să nu se permită decolarea bombardierelor americane de la baza Fairford.

De asemenea, miniştrii britanici i-au informat pe administratorii acestei infrastructuri esenţiale cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia, guvernul fiind tot mai preocupat de posibile operaţiuni de sabotaj şi atacuri cibernetice. Rusia neagă faptul că ar lansa atacuri hibride împotriva naţiunilor occidentale.