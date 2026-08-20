Stațiunea în care turiştii s-au trezit din senin asaltați de zeci de migranți

Turiștii aflați pe o plajă din apropierea celebrului complex La Manga Club, de pe Costa Cálida, în Spania, au avut parte de momente neașteptate după ce o ambarcațiune plină cu migranți a ajuns la țărm.

Bărbații aflați la bord au putut fi auziți strigând în momentul în care vasul s-a apropiat de țărm. Mai mulți turiști, surprinși de ceea ce se întâmpla, și-au strâns lucrurile și s-au îndepărtat de marginea apei. Cel puțin o femeie s-a speriat, în timp ce migranții sar din ambarcațiune în mare și înoată până la plajă, după traversarea Mării Mediterane.

O femeie care urmărea scena a fost auzită spunând: "Este o nenorocită de patera", termen folosit în Spania pentru ambarcațiunile deschise, de mici dimensiuni, utilizate frecvent pentru transportul migranților pe mare. Aceasta i-a spus apoi bărbatului care o însoțea: "Strânge lucrurile. Sună la poliție".

Câţi oameni se aflau la bordul ambarcaţiunii

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Potrivit estimărilor, aproximativ 60 de persoane se aflau la bordul ambarcațiunii, care a ajuns la Cala del Barco, un mic golf cu nisip auriu situat chiar lângă complexul La Manga Club. După ce migranții au coborât din ambarcațiune, au alergat pe plajă și s-au îndepărtat rapid de zonă. Vasul s-a întors apoi și a plecat în larg, în direcția din care venise.

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Turiștii aflați pe plajă au fost văzuți strângându-și lucrurile și retrăgându-se de la mal în timp ce migranții săreau în apă pentru a înota ultimii metri până la nisip. Incidentul a provocat reacții dure din partea unor politicieni și reprezentanți ai autorităților locale.

Francisco Bernabé, politician spaniol și fost primar al localității La Unión, situată în apropierea plajei, a criticat situația într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. "Zeci de imigranți ilegali au debarcat astăzi în golful de lângă La Manga Club", a transmis acesta. Bernabé a pus sub semnul întrebării modul în care funcționează sistemele de supraveghere maritimă. "Cum este posibil ca o ambarcațiune de asemenea dimensiuni să nu fi fost detectată de radarul de supraveghere? Sunt defecte? Sunt oprite? Sau funcționează și pur și simplu sunt ignorate? Este extrem de grav", a declarat politicianul.

La rândul său, Noelia Arroyo, primarul municipiului Cartagena, din care face parte și Cala del Barco, a afirmat că asemenea incidente nu trebuie să devină o situație obișnuită. "Acest lucru nu poate fi normalizat", a spus Arroyo. "Nu putem accepta ca rețelele de trafic de persoane să poată ajunge atât de ușor pe țărmurile noastre", a continuat aceasta.

Primarul a cerut totodată explicații cu privire la eficiența sistemului de supraveghere a frontierelor maritime.

"Dacă o ambarcațiune cu migranți poate ajunge într-un golf ca acesta, poate debarca în văzul cetățenilor și apoi poate pleca, trebuie să ne întrebăm cum funcționează controlul frontierelor noastre maritime", a declarat Noelia Arroyo.

Reprezentanții guvernului nu au oferit imediat informații oficiale cu privire la numărul exact al persoanelor care au făcut traversarea și nici nu era clar câte dintre acestea fuseseră găsite ulterior de autorități. Potrivit informațiilor disponibile, cei mai mulți dintre migranți erau bărbați din Africa de Nord, cu vârste estimate între sfârșitul adolescenței și aproximativ 30 de ani.

Poliția a intervenit după ce a primit mai multe apeluri la numărul de urgență din partea turiștilor și localnicilor aflați pe plajă. Agenții au ajuns însă după ce migranții au părăsit deja ambarcațiunea și au plecat din zonă.

Incidentul a avut loc în același timp cu o schimbare de poziție a guvernului spaniol în privința minorilor migranți care au intrat în Ceuta pe 30 iulie.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, declarase anterior că minorii care intraseră în enclava spaniolă din Africa de Nord urmau să fie trimiși înapoi în Maroc. Ulterior, însă, s-a aflat că guvernul de coaliție condus de Pedro Sánchez va permite ca 500 de minori să fie transferați pe teritoriul continental al Spaniei.

Decizia a fost criticată de mai mulți politicieni din opoziție

Aproximativ 72.500 de migranți despre care se afirmă că au ajuns în Ceuta în timpul valului de treceri de la sfârșitul lunii precedente s-au întors ulterior în Maroc. Cu toate acestea, câteva mii ar fi rămas în enclavă, iar numeroase persoane și-au amenajat tabere improvizate pe o plajă.

Poliția a început ulterior evacuarea zonei în cadrul unei operațiuni de securitate.