Luca Niculescu este desemnarea făcută de Nicușor Dan aseară, după o zi de consultări cu partidele parlamentare. Surpriza vine însă de la liberali, care ar putea să-și flexibilizeze decizia și să voteze Guvernul Niculescu, cu condiția ca din Executiv să nu facă parte niciun membru al aripii anti-bolojan din PNL. Condiția este pusă de Ilie Bolojan, în încercarea de a-și păstra scaunul de lider al partidului și după ce nu va mai fi premier.

"Propunerea mea de premier este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat - adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii", a afirmat Nicuşor Dan.

Luca Niculescu are 10 zile pentru a strânge o majoritate

O misiune grea pentru noul premier desemnat. Luca Niculescu are 55 de ani şi este fost jurnalist şi corespondent permanent pentru presa franceză în România. În 2016 a facut pasul spre diplomaţie şi a fost ambasadorul României la Paris, iar de 4 ani coordonează procesul de aderare al României la OCDE. Acum are misiunea de a strânge cele 233 de voturi necesare învestirii guvernului.

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"Voi avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Nominalizarea a provocat un val de reacţii pe scena politică.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a transmis că Nicușor Dan sfidează logica parlamentară prin această propunere şi că susținerea pentru Cabinetul Niculescu va fi discutată în ședința partidului, însă social-democrații vor să vadă mai întâi programul de guvernare și principalele măsuri propuse. Şi PNL urmează să stabilească dacă susţine noul cabinet.

SURSE: PNL ar putea accepta un compromis pentru deblocarea crizei politice

Surse Observator spun că liderii PNL ar putea să facă un compromis pentru a debloca criza politică. Liberalii ar putea să voteze un guvern format în jurul Partidului Social Democrat, dara fără Sorin Grindeanu în funcţia de premier. Surse politice spun că după votul de învestire, PNL ar urma să se retragă în opoziţie.

USR a mers la consultări cu propunerea organizării de alegeri anticipate. După desemnarea lui Luca Niculescu, liderii formațiunii au menținut însă aceeași poziție: USR nu va vota guvernul dacă din Executiv vor face parte membri PSD.

O poziţie mai fermă a venit din partea AUR.

"Nu am putut să avem un dialog despre cum putem să ieşim din această criză. Soluţia pentru noi sunt alegerile anticipate", a spus Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR.

Şi UDMR a anunţat că se gândeşte dacă să sprijine guvernul Niculescu, însă are o linie roşie: noul Executiv să nu fie învestit cu voturile partidelor extremiste.

"Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi", a afirmat Luca Niculescu.

O prezenţă discretă în spaţiul public, Luca Niculescu a fost decorat de către președintele Emmanuel Macron cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare la finalul mandatului la Paris.

"Am lipsit aproape 7 ani din ţară, m-am întors. România pe care o găsesc mi se pare mai bună decât cea din care am plecat. Aproape jumătate din oamenii din statele OCDE au destul de puţină încredere în guvernele lor, iar printre cei tineri, chiar şi mai puţin tineri...cum faci să guvernezi în aceste condiţii?", a completat premierul desemnat.

Răspunsul îl putem afla la finalul următoarelor 10 zile. Atât are la dispoziţie noul premier să convingă partidele să-l susţină.