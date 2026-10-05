AfD ia în calcul o schimbare majoră de poziție față de Uniunea Europeană și zona euro. Un document strategic al formațiunii de extremă-dreapta propune reformarea UE și transformarea sa într-o "uniune de națiuni suverane", iar ieșirea Germaniei din blocul comunitar ar putea fi cerută doar dacă aceste demersuri eșuează.

AfD vrea o "nouă UE" în locul ieșirii Germaniei din blocul comunitar. Ce propune partidul de extremă-dreapta - Profimedia

Membri ai partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pledează pentru o schimbare a opoziţiei de lungă durată a formaţiunii faţă de apartenenţa Germaniei la Uniunea Europeană şi la zona euro, potrivit unui document strategic consultat luni de Reuters, scrie Agerpres.

Această iniţiativă ar marca o schimbare semnificativă a unuia dintre principiile fondatoare ale AfD, partid care a fost creat în 2013 în mare parte ca reacţie la politicile de salvare financiară din zona euro, şi care a susţinut mult timp dizolvarea uniunii monetare sau ieşirea Germaniei din aceasta.

Documentul de strategie, despre care a relatat pentru prima dată cotidianul Bild, propune o reformare fundamentală a blocului comunitar şi a monedei unice, în locul unei retrageri imediate. Dacă aceste demersuri ar eşua, partidul ar trebui să ceară un referendum privind apartenenţa Germaniei la UE, se mai arată în text.

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De asemenea, documentul preconizează transformarea UE într-o "uniune de naţiuni suverane" mai puţin rigidă, limitând rolul Bruxelles-ului în elaborarea politicilor interne şi permiţând statelor membre să beneficieze de clauze de exceptare (opt-out) în domenii precum migraţia, finanţele UE şi politicile sociale.

Documentul a fost elaborat de deputaţi ai AfD în Parlamentul European, în Bundestag (camera inferioară a parlamentului german) şi în parlamentele regionale, fiind discutat într-o reuniune luna trecută. O convenţie a AfD, programată pentru anul viitor, ar trebui să valideze orice modificare a platformei sale politice, neschimbată de un deceniu.

Peter Boehringer, purtătorul de cuvânt al AfD pentru afaceri europene şi un critic de lungă durată al monedei euro, nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta.

AfD şi-a extins constant sprijinul electoral prin campania împotriva migraţiei în urma valului de refugiaţi veniţi din zone de conflict din Orientul Mijlociu în 2015. Această strategie a ajutat partidul să obţină o serie de succese electorale, cel mai recent în landul Saxonia-Anhalt.

AfD, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile federale de anul trecut, după conservatorii cancelarului Friedrich Merz, îşi propune să intre la guvernare la nivel federal până în 2029. Partidele politice tradiţionale din Germania refuză să colaboreze cu AfD, formaţiune etichetată drept 'extremistă de dreapta' de către serviciul de informaţii interne, o caracterizare pe care partidul o respinge.

Într-un interviu acordat postului public ZDF în luna august, Alice Weidel, co-lider al partidului, a descris moneda euro drept o 'monedă slabă', însă a evitat să ceară în mod explicit ieşirea Germaniei din zona euro