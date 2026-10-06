După cinci luni de la căderea Guvernului Bolojan, avem şi a patra desemnare de premier. Luca Niculescu este propunerea făcută, aseară, de președintele Nicuşor Dan, după ce ultima variantă, Siegfried Mureșan a picat la votul de Învestire. Premierul desemnat începe de azi cea mai grea misiune: aceea de a aduna o majoritate de 233 de voturi pentru a trece de testul Parlamentului.

Social-democrații se vor reuni în mai puțin de o oră într-o ședință a Biroului Politic Național, în cadrul căreia Sorin Grindeanu va primi din partea liderilor PSD un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Surse Observator spun însă că, în acest moment, la vârful PSD, curentul înclină spre varianta de a nu vota guvernul propus de președintele Nicușor Dan și condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Social-Democraţii vor să impună condiţii premierului desemnat

Există și alte surse din Partidul Social Democrat care spun că PSD ar putea impune anumite condiții premierului desemnat și, în aceste condiții, să acorde un vot de învestire cabinetului său, dacă acesta va respecta un program de guvernare care să includă măsuri propuse de social-democrați și dacă pe lista miniștrilor se vor regăsi lideri ai PSD.

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Există însă și lideri ai Partidului Social Democrat care susțin, pe surse, că un guvern condus de Luca Niculescu nu ar trebui să aibă în componență doar miniștri ai PSD. În caz contrar, partidul ar putea "deconta" în final toate măsurile luate de acest guvern, în cazul în care guvernul Luca Niculescu va trece de testul Parlamentului.

Surse: PNL ar putea face un compromis

În ceea ce îi privește pe liberali, aceștia au o poziție mai prudentă. Liderii PNL așteaptă mai întâi să vadă programul de guvernare, lista miniștrilor și majoritatea care ar urma să susțină un guvern condus de Luca Niculescu. Abia apoi vor decide, în partid, dacă vor acorda sau nu un vot de susținere guvernului Luca Niculescu.

Surse politice spun însă că PNL ar putea face, în cele din urmă, un compromis și ar putea acorda un vot de învestire, pentru ca ulterior să se retragă în opoziție. Totul depinde însă de liniile roșii pe care premierul desemnat Luca Niculescu le va păstra în raport cu Partidul Social Democrat. Liberalii se referă, în principal, la măsurile pentru reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

USR nu votează un guvern cu miniştri PSD, AUR vrea anticipate

În ceea ce îi privește pe cei de la USR, aceștia au spus clar că nu vor vota un guvern din care vor face parte miniștri ai Partidului Social Democrat sau un Executiv controlat din umbră de liderii PSD.

În ceea ce privește AUR, poziția partidului este cât se poate de clară. AUR cere în continuare alegeri anticipate și a început deja să strângă semnături în Parlament pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.