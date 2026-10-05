Cazul bizar de ciumă "scăpată" dintr-un laborator din Rusia pune UE în alertă: Monitorizăm atent situația

Un caz suspect de ciumă pneumonică în Rusia pune Uniunea Europeană în alertă. Bruxelles-ul monitorizează "foarte îndeaproape" situația după moartea unei angajate de 28 de ani a unui institut anti-ciumă din Siberia. Peste 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medical. Autoritățile ruse nu au confirmat deocamdată că femeia a murit din cauza ciumei, vorbind despre o "pneumonie de etiologie necunoscută", dar susțin că situația este sub control.

Europa monitorizează "foarte îndeaproape" un caz suspect de ciumă pneumonică în estul Rusiei, după moartea unei angajate a unui laborator, potrivit Politico.

"Suntem în contact cu experții noștri de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și monitorizăm foarte atent ceea ce se întâmplă", a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

O angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului Anti-Ciumă din Irkutsk, din Siberia și Extremul Orient, s-a îmbolnăvit și a murit vineri. Alexei Țîdenov, șeful republicii învecinate Buriatia, a declarat că ar putea fi vorba despre un caz de ciumă pneumonică.

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Autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătatea publică, Rospotrebnadzor, nu a confirmat cauza exactă a decesului. Instituția a transmis doar că angajata a murit de "pneumonie de etiologie necunoscută".

Peste 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală după moartea femeii.

Autoritățile ruse susțin că situația este stabilă

"Situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkutsk, precum și din orașele Irkutsk și Șelehov, este stabilă", a transmis Rospotrebnadzor.

Instituția a precizat că, în urma decesului, "a fost organizat și pus în aplicare un set special de măsuri".

Rospotrebnadzor a mai anunțat că în probele prelevate de la pacienta decedată nu au fost identificate microorganisme asociate activității sale profesionale.

Igor Kobzev, guvernatorul regiunii Irkutsk, unde se află institutul, a declarat că autoritățile au identificat și examinat toate persoanele care au intrat în contact cu pacienta și le-au plasat sub supraveghere medicală. El a adăugat că niciun alt angajat al institutului anti-ciumă nu s-a prezentat la medic în ultimele zile.

SUA și OMS cer informații

Oficiali americani au declarat pentru Radio Free Europe că monitorizează situația și au îndemnat autoritățile ruse să "transmită rapid și deschis informații exacte".

La rândul său, un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății a spus că agenția ONU este la curent cu informațiile privind decesul și încearcă să verifice detaliile.

În baza Regulamentului Sanitar Internațional, OMS este în contact cu autoritățile sanitare ruse pentru a verifica incidentul, circumstanțele acestuia, testele de laborator efectuate și rezultatele lor, precum și motivele pentru care au fost urmărite persoanele care au intrat în contact cu pacienta și starea lor de sănătate.

OMS evaluează, de asemenea, eventualele implicații ale cazului pentru sănătatea publică la nivel internațional.

"Pe baza informațiilor neoficiale disponibile, riscul pentru sănătatea publică în rândul populației generale pare să fie scăzut", a transmis reprezentantul OMS, precizând că evaluarea va fi actualizată pe măsură ce vor apărea informații noi.

Întrebată despre comunicarea cu Rusia, reprezentanta Comisiei Europene a spus că UE are "canale" prin care poate obține informații.

"Am dori, evident, să reamintim că raportarea promptă și transparentă, precum și accesul la date epidemiologice și rezultate de laborator fiabile sunt esențiale", a adăugat aceasta.

Ciuma pneumonică, cea mai contagioasă formă

Ciuma este o boală infecțioasă provocată de bacteria Yersinia pestis, întâlnită de obicei la mamifere mici și puricii acestora, potrivit OMS. Boala nu mai este prezentă în Europa de peste 50 de ani, însă continuă să apară în America, Africa și Asia.

Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă formă a bolii, deoarece se poate transmite de la o persoană la alta prin particule respiratorii. Perioada de incubație este relativ scurtă, iar simptome precum dificultățile de respirație și tusea apar, de regulă, în decurs de 24 de ore de la infectare.

Netarată, ciuma pneumonică este întotdeauna fatală.

"Ciuma pneumonică este deosebit de gravă deoarece înseamnă că infecția a ajuns la plămâni", a declarat Simon Clarke, profesor asociat de microbiologie celulară și comunicare științifică la Universitatea din Reading.

Boala poate fi tratată cu antibiotice

Ciuma poate fi tratată cu antibiotice obișnuite dacă este diagnosticată la timp. Reprezentanta Comisiei Europene nu a putut preciza imediat dacă Europa dispune de suficiente rezerve de antibiotice.

"Țările au propriile stocuri de antibiotice, iar apoi avem rezerve la nivel european. Dar în acest moment nu pot oferi cifre", a declarat aceasta.

Simon Clarke a avertizat însă că, până la apariția unor informații suplimentare, este dificil de stabilit dacă este vorba despre un caz izolat, o expunere profesională sau un semn al unei transmiteri mai largi.

"Orice focar de ciumă este îngrijorător, dar acesta poate fi controlat și oprit prin măsuri adecvate de supraveghere și control", a spus specialistul.