Ţara care ar putea să dispară până în 2100. Avertismentul sumbru al cercetătorilor

Oamenii de știință se tem că Tuvalu, o țară insulară în Polinezia, ar putea deveni nelocuibil până la sfârșitul acestui secol, din cauza creșterii nivelului mării.

Când liderii vor vizita săptămâna viitoare atolii de corali care formează statul insular Tuvalu, vor găsi un ecosistem care odinioară era plin de viață, dar care a fost distrus de schimbările climatice.

Reuniunea care precede summitul climatic COP, organizată de Fiji înaintea conferinței anuale ONU pentru climă din Turcia, a fost prezentată drept o ocazie pentru statele din Pacific de a le arăta liderilor lumii, la fața locului, cât de grave sunt efectele schimbărilor climatice în această regiune oceanică.

Ce ar fi provocat distrugerea coralilor

Liderii urmează să petreacă o zi și în Tuvalu, o țară insulară joasă, aflată la peste 800 de kilometri nord de Fiji. Potrivit oamenilor de știință, un val de căldură marină din 2024 a distrus aproximativ 99,9% din coralii care au contribuit, de-a lungul timpului, la formarea insulelor Tuvalu.

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"Sistemul care a creat aceste insule a murit. Nu a fost vorba despre poluare. Nu a fost vorba despre pescuit excesiv. A fost pur și simplu un rezultat direct al schimbărilor climatice", a declarat biologul marin Austin Bowden-Kerby, care a vizitat zona anul trecut și a documentat distrugerile.

Aproximativ 95% din suprafață ar putea fi inundată la mareele înalte. Cercetătorul Rajneel Singh mai menţionează că schimbările climatice au afectat deja apele, de care populaţia depinde pentru hrană.

Întregul arhipelag ar putea deveni nelocuibil

Din cauza creșterii nivelului mării, oamenii de știință se tem că întregul arhipelag ar putea deveni nelocuibil până la sfârșitul secolului.

Omul de știință spune că schimbările climatice au afectat deja apele de care depind de mult timp cei aproximativ 10.600 de locuitori ai Tuvalu.

"Bătrânii obișnuiau să pescuiască pești precum snapperul roșu și alte specii. Acum nu mai apar atât de des în capturi. Și dimensiunea peștilor a scăzut", a spus el.

Oamenii de știință i-au prezentat concluziile lor ministrului pescuitului din Tuvalu în luna decembrie a anului trecut, iar acesta a fost surprins de gravitatea situației.

"Nu știau", a spus Singh despre acea întâlnire. "I-a fost foarte greu să înțeleagă situația, să vadă fotografiile și să audă ce se întâmplă".