Temperaturi de aproape 30°C, apoi se răceşte brusc. Când se schimbă vremea și unde va ploua

Pe parcursul următoarelor două săptămâni (5 - 18 octombrie), vremea se va menţine caldă la nivel naţional. Se vor semnala şi intervale cu scăderi ale valorilor termice maxime, iar precipitaţiile vor apărea mai mult local pe aproape întreaga perioadă analizată, conform Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Banat, în perioada 5 - 8 octombrie, valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii octombrie, cu maxime în general de 25 - 28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în 9 și 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 21 - 22 de grade. Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10 - 12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade. În zilele de 9, 10 și 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale. Vor fi precipitații și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie.

În Crișana, până la jumătatea acestei săptămâni, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime de 25 - 28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în zilele de 9 și 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 20 de grade), iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 - 21 de grade. Media temperaturilor minime va de 6 - 8 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10 - 12 grade în data de 9 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 8 grade. În zilele de 9, 10 și 11 octombrie, prezenta estimare indică ploi locale, dar și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul date de 14 octombrie și după 17 octombrie.

O răcire a vremii în Transilvania

În Transilvania, în perioada 5 - 9 octombrie, vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 21 - 25 de grade, iar a celor minime de 3 - 5 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire a vremii, astfel încât pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 18 - 19 grade, iar pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12 - 18 octombrie va fi în jurul a 6 grade. În zilele de 10 și 11 octombrie, vor fi ploi locale, dar cu apariție și în cea de-a doua săptămână.

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În Maramureș, până joi, 8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, ce vor atinge valori de 25 - 26 de grade. Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ spre finalul primei săptămâni (9-11 octombrie), o răcire a vremii este posibilă, încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18 - 19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 19 - 20 de grade. Media temperaturilor minime va de 4 - 6 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10 - 11 grade în zilele de 9 și 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile în jurul a 7 grade. Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie, dar și în cursul săptămânii viitoare.

În Moldova, în perioada 5 - 9 octombrie, vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 22 - 24 de grade, iar a celor minime de 6 - 8 grade. La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire ușoară a vremii, iar pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 19 - 20 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, posibil mai scăzută la finalul intervalului. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12 - 18 octombrie va fi de 8 - 9 grade. Va ploua după data de 10 octombrie, precum și din 15 octombrie.

Temperaturile minime în Dobrogea

În Dobrogea, media temperaturilor maxime se va menține în jurul a 22 de grade, până pe 8 octombrie, va crește la 24 - 25 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior va reveni la 22 de grade, ușor mai scăzută spre finalul intervalului de anticipație. Așadar, prezenta estimare nu indică schimbări majore în evoluția temperaturilor maxime, cu mențiunea că predictibilitatea scade tot mai mult după primele 4 - 5 zile de anticipație, iar eventuale situații extreme nu sunt surprinse de acest produs meteorologic. Temperaturile minime vor înregistra o creștere evidentă de la o noapte la alta, astfel de la o medie a acestora de 7 grade în prima noapte, se va ajunge la 14 grade în 10 octombrie, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade. La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi în creștere, mai ales după mijlocul lunii octombrie.

În Muntenia, media temperaturilor maxime se va menține la 24 de grade până pe 8 octombrie, va crește la 26 de grade în ziua de vineri (9 octombrie), iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 22 de grade. Primele nopți din interval vor fi reci, cu o medie a temperaturile minime de 5 - 6 grade, însă până pe 10 octombrie se va înregistra o creștere evidentă de la o noapte la alta. Astfel, se vor atinge valori de 11 - 12 grade. În a doua săptămână prezenta estimare indică o medie a temperaturilor minime de 8 - 10 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre mijlocul lunii.

Probabilitatea pentru ploi în Oltenia

În Oltenia, în perioada 5 - 9 octombrie, vor fi zile calde, cu maxime în general de 25 - 26 de grade. O răcire a vremii este probabilă în data de 10 octombrie (maxime ce ar urma să coboare până în jurul a 21 de grade), iar pentru a doua săptămână media temperaturilor maxime va fi de 22 de grade (fără variații semnificative). Media temperaturilor minime va fi în jurul a 6 grade în primele nopți, dar va urca la 10 - 12 grade în data de 9 și 10 octombrie, iar pentru a doua parte a intervalului, caracteristice vor fi temperaturile de 8 - 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre jumătate lunii (14 - 16 octombrie).

La munte vor urma zile calde, unde în perioada 5 - 9 octombrie, media temperaturilor maxime se va menține la 15 - 16 grade. O răcire a vremii este estimată pentru zilele de 10 și 11 octombrie, când temperaturile maxime vor fi de 10 - 11 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 12 grade. Media temperaturilor minime pe parcusul celor două săptămâni de anticipație, va oscila între 4 și 6 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie, dar perioade cu precipitații pot să apară și în a doua săptămână (12 - 18 octombrie).