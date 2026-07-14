Ce este "zombie filler", procedura estetică prin care se injectează grăsime de la cadavre în sâni şi fese

O nouă procedură estetică lansată în Statele Unite stârnește controverse. Tot mai multe persoane aleg să-și mărească sânii, fesele sau să-și remodeleze alte zone ale corpului cu ajutorul unor injecții care conțin grăsime prelevată de la donatori decedaţi, scrie CNN . Cliniciile o promovează ca pe o alternativă rapidă şi minim invazivă la implanturi, însă criticii o numesc "zombie filler".

Produsul, numit alloClae, a fost lansat în SUA în 2024 și poate fi injectat fără intervenție chirurgicală. Procedura durează, de regulă, mai puțin de o oră, nu necesită anestezie generală și presupune o perioadă de recuperare foarte scurtă, motiv pentru care a primit și porecla de "operația de mărire a sânilor în pauza de prânz".

Spre deosebire de transplantul clasic de grăsime, în care medicii recoltează țesut adipos de la pacient prin liposucție și îl transferă într-o altă zonă a corpului, alloClae folosește grăsime provenită de la persoane decedate care și-au donat corpul sau țesuturile.

Potrivit companiei Tiger Aesthetics, care produce alloClae, peste 2.000 de pacienți au apelat deja la această procedură din mai 2025 până în prezent.

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De ce este atât de căutată

Medicii spun că interesul pentru acest produs a crescut odată cu popularitatea medicamentelor pentru slăbit, precum Ozempic sau Wegovy. Multe persoane care pierd rapid în greutate observă că își pierd și volumul din anumite zone ale corpului, în special din sâni, fese sau față.

În locul unei intervenții chirurgicale complexe, injecțiile cu alloClae permit refacerea volumului doar în zonele dorite.

Prețul este însă ridicat. O singură seringă poate costa aproximativ 2.250 de dolari, iar pentru rezultate vizibile sunt necesare mai multe injectări. Unele paciente au plătit zeci de mii de dolari pentru remodelarea corpului.

Cum este obținută grăsimea

Grăsimea provine de la donatori decedați, iar înainte de utilizare este procesată astfel încât să fie eliminate celulele vii și ADN-ul donatorului. Potrivit producătorului, rămâne doar o structură biologică ce stimulează organismul pacientului să genereze propriul țesut adipos.

Compania susține că lucrează exclusiv cu bănci de țesuturi acreditate și că donatorii își exprimă în mod explicit acordul privind utilizarea corpului sau a țesuturilor lor în scopuri medicale sau comerciale.

Nu toți specialiștii sunt convinși că procedura ridică doar probleme medicale. Profesorul de bioetică Arthur Caplan, de la Universitatea New York, consideră că transformarea țesuturilor donate într-un produs comercial ridică probleme serioase de etică.

În plus, în Statele Unite, regulile privind donarea întregului corp și folosirea țesuturilor sunt mai puțin stricte decât cele aplicabile transplantului de organe, iar legislația diferă de la un stat la altul.

Compania care produce alloClae se află în prezent într-un litigiu cu autoritățile din statul New York, după ce acestea au refuzat autorizarea distribuirii produsului, invocând neclarități privind respectarea cerințelor legale și modul de funcționare al băncii de țesuturi. Producătorul contestă decizia în instanță și susține că produsul respectă toate reglementările federale.

Riscurile privind această procedură controversată

Ca orice procedură estetică, nici aceasta nu este lipsită de complicații. O pacientă intervievată de CNN, care a plătit aproximativ 13.000 de dolari pentru intervenţia de augmentare mamară cu alloClae, spune că la câteva luni după intervenție a dezvoltat necroză grasă, o complicație care apare atunci când țesutul injectat nu reușește să fie vascularizat și începe să se degradeze.

Femeia povestește că a simțit noduli în sân și chiar a observat scurgeri de lichid gălbui din zona injectată. Chisturile au fost tratate, însă este posibil să aibă nevoie și de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea țesutului rămas.

Compania producătoare afirmă că nu are cazuri confirmate de respingere a produsului sau infecții și subliniază că tehnica de injectare este esențială pentru succesul procedurii.

Ar putea deveni la fel de popular ca Botoxul?

Reprezentanții companiei cred că alloClae va urma același traseu ca Botoxul sau acidul hialuronic, proceduri care au fost privite cu scepticism la început, dar care au devenit între timp obișnuite în medicina estetică.

Criticii sunt însă de altă părere. Unii specialiști în etică spun că utilizarea țesuturilor provenite de la persoane decedate exclusiv pentru înfrumusețare arată cât de departe este dispusă să meargă societatea în căutarea aspectului fizic ideal.