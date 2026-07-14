Paradă spectaculoasă a marinarilor români pe străzile din Boston. Echipajul de pe Bricul Mircea a participat la tradiţionala defilare a cadeţilor. Îmbrăcaţi în costume populare au dansat sârbe şi hore. Nava simbol a României este aşteptată înapoi în portul militar Constanţa în luna septembrie.

Studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" au furat toate privirile în Boston, la defilarea cadeţilor. Români stabiliţi în America şi turişti străini i- au fotografiat si i au aplaudat deopotrivă pe marinarii Bricului Mircea. După paradă, a urmat un spevctacol cu muzică şi dansuri tradiţionale. Nava Şcoală Mircea şi a făcut o intrare memorabilă în portul Boston. Zeci de cadeţi au stat pe vergi pentru a saluta mulţimea.

Nava Şcoală Mircea a plecat din portul militar Constanţa pe 16 aprilie şi este aşteptată acasă în septembrie

"Să vezi oameni din întreaga lume care vin aici şi împărtăşesc oraşul pe care-l iubim, înseamnă foarte mult pentru noi", spune o participantă. La sosire, marinarii au fost întâmpinaţi de alţi români. Oamenii au urcat pe velier. Cel mai emoţionant moment a fost revenirea la bord a marinarilor Alina şi Claudiu Badea, care în urmă cu 17 ani, la ultima vizită a navei în Boston, si au unit destinele pe punte.

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"Noi urma să ne căsătorim oricum peste câteva zile, după ce era Mircea în port. O prietenă ne-a sugerat de ce nu întrebăm dacă este posibil. Mie mi s-a părut imposibil, dar am zis să întreb", a declarat Claudiu Badea. "A fost un moment super special şi pentru noi a contat enorm să ne putem uni destinele pe teritoriu românesc, în Boston", a declarat Adina Badea. De ziua Statelor Unite, Bricul Mircea şi marinarii români au reprezentant ţara cu cinste la Parada Velierelor, de pe râul Hudson, din New York. O echipă Observator a urcat la bordul navei pentru a felicita echipajul.

"A fost fascinant. Sincer, eu nu am mai văzut într-un singur loc atât de multe nave, fiecare cu salutul şi tradiţiile lor. Sunt nişte sentimente de emoţie. A fost multă muncă, mult antrenament şi în cele din urmă ne-am croit drumul până aici", a declarat Silviu Moraru, comandantul navei. La bordul vasului de află 188 de membri, din care 75 sunt cadeți ai Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", iar alți 19 – studenți străini de la academii navale din zece țări partenere. "A fost cu siguranţă o experienţă complexă. Spiritul Mircea s-a văzut atât în membri echipajului, cât şi în studenţi şi cadeţii străini. Ne-am bucurat enorm să vedem şi celelalte nave soră cu velele puse, cum mergeam cu toţii în aceeaşi direcţie", a declarat Denis Sârbu, cadet Academia Navală "Mircea cel Bătrân". Nava Şcoală Mircea a plecat din portul militar Constanţa pe 16 aprilie şi este aşteptată acasă în septembrie.