SUA au interceptat şi inspectat un petrolier cu legături cu Iran, în apele internaţionale

Departamentul american al Apărării a anunţat marţi că a interceptat şi inspectat fără incidente într-o zonă neprecizată un petrolier "sancţionat", navă identificată de AFP ca fiind iraniană.

"În cursul nopţii forţele americane au procedat, fără incidente, la un drept de vizită, o interceptare maritimă şi inspecţie la bordul petrolierului sancţionat M/T Tifani, care nu avea pavilion, în zona de responsabilitate a INDOPACOM", se arată într-un comunicat al Pentagonului.

Blocada americană, ocolită de cel puţin 26 de nave ale aşa-numitei "flote fantomă" iraniene

Acelaşi mesaj reafirmă voinţa SUA "de a perturba reţelele ilicite şi de a intercepta navele sancţionate care oferă sprijin material Iranului, indiferent unde operează" acestea, adăugând că apele internaţionale nu sunt un refugiu pentru "navele sancţionate". Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va menţine blocada împotriva porturilor iraniene "atât timp cât nu se ajunge la un acord" de pace cu Iranul.

Cu o zi înainte să expire armistiţiul convenit în urmă cu două săptămâni, persistă îndoielile cu privire la desfăşurarea unei a doua runde de negocieri americano-iraniene, după ce prima rundă desfăşurată pe 11 aprilie la Islamabad s-a încheiat cu un eşec.

Totuşi, potrivit companiei Lloyd's List Intelligence, care monitorizează traficul maritim, blocada americană impusă lunea trecută a fost de atunci ocolită de cel puţin 26 de nave ale aşa-numitei "flote fantomă" iraniene, adică nave aflate pe lista de sancţiuni impuse unilateral Iranului de SUA şi/sau UE.

